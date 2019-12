Politiet har onsdag eftermiddag gennemført en større koordineret aktion med anholdelser og ransagninger.

Baggrunden for aktionen er en mistanke om, at en række gerningspersoner har været i færd med at planlægge et terrorangreb.

Her er, hvad vi ved umiddelbart efter politiets pressemøde klokken 17:

* Cirka 20 personer er blevet anholdt i forbindelse med onsdagens aktioner.

* 20 adresser er blevet ransaget.

* Nogle af de anholdte vil torsdag blive fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for overtrædelse af terrorparagraffen.

* Det fremgik ikke af politiets pressemøde onsdag, præcis hvor mange af de anholdte der bliver sigtet og for hvad.

* Ved torsdagens grundlovsforhør vil der blive begæret lukkede døre. Sigtelsen vil blive læst op inden retsmødet, mens resten vil være lukket for offentligheden.

* Onsdag oplyser politiet, at de anholdte blandt andet har skaffet sig remedier til fremstilling af sprængstoffer og forsøgt at tilegne sig skydevåben.

* Gerningspersonerne skal ifølge politiet have haft et "militant, islamistisk motiv" til et forestående angreb.

* Det vides endnu ikke, hvad målet har været for de formodede terrorplaner.

* Det vides heller ikke, hvornår det formodede angreb skulle udføres.

* Syv politikredse har været involveret i onsdagens aktioner. Det drejer sig om politikredsene Østjylland, Københavns Vestegn, Nordjylland, Midt- og Vestjylland, Midt- og Vestsjælland, Fyn og København.

* Ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET) blev onsdagens aktion udført efter intensiv efterforskning.

* PET oplyser, at alle mistænkte er tilbageholdt i sagen.

* De formodede terrorplaner ændrer ikke på terrortruslen mod Danmark. Den er stadig alvorlig.

Kilde: Pressemøde med Københavns Politi og Politiets Efterretningstjeneste (PET).

/ritzau/