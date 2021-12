Café Sommersted dannede en oktobernat i 2019 rammerne for et blodigt flaskeoverfald, der kunne have kostet en mand i 30erne livet.

I januar – over to år senere – skal sagen endelig for retten.

Her indtager en 31-årig mand anklagebænken i Københavns Byret, hvor politiets anklager vil forsøge at få ham dømt for drabsforsøg.

I anklageskriftet lyder det nemlig, at han bragte sit offer i livsfare, da han omkring klokken 3.10 på Vesterbro-cafeen først slog sit offer med flad hånd, så ofret væltede ind i en væg.

Foto: Steven Knap/Byrd Vis mere Foto: Steven Knap/Byrd

Herefter skulle den tiltalte ifølge politiet have angrebet ofret ved at springe mod ham, så begge væltede ned på gulvet.

Med den anden mand ovenpå sig skulle den tiltalte have slået ham flere gange i hovedet, halsen og ryggen med en flaske, der blev knust.

Herefter skulle han med den knuste flaske have skåret den anden mand flere gange.

Ofret mistede omkring en liter blod og kan derfor have været i livsfare, lyder det i anklageskriftet.

Foto: Steven Knap/Byrd Vis mere Foto: Steven Knap/Byrd

Umiddelbart efter overfaldet blev den 31-årige anholdt og ført væk i en dna-dragt, skrev Ekstra Bladet dagen derpå, hvor han blev fremstillet i grundlovsforhør.

Her kom det ifølge mediet frem, at den nu tiltalte nægtede sig skyldig. Og at dommeren valgte at løslade ham.

Når sagen mod han kommer for retten i starten januar, vil anklageren først og fremmest forsøge at få ham dømt for drabsforsøg.

Den 31-årige er dog også subsidiært tiltalt for grov vold, som kan give op til seks års fængsel. Da han er tidligere dømt for netop vold, kan straffen dog forhøjes med op til det halve.