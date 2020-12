For anden fredag i træk samles lang over ti mennesker på Rådhuspladsen for at danse til musik, men politiet kan intet gøre.

»Det er en anmeldt demonstration, og her gælder forsamlingsforbuddet ikke,« siger vagtchef ved Københavns Politi Jes Voldager.

B.T.'s medarbejder på stedet fortæller, at der har været over 50 mennesker til stede ved demonstrationen, og klokken cirka 22 fortæller vagtchefen, at musikken er slukket, og der er cirka 20 mennesker tilbage.

Demonstrationen er anmeldt til at vare fra klokken 18-22 og kaldes 'Ecstatic Dance Demo'.

Foto: Byrd / Steven Knap

Formålet er ifølge Jes Voldager at styrke immunforsvaret ved hjælp af dans, og på et stort skilt stod der skrevet 'Free Yo'self', som på dansk betyder befri dig selv.

»Vi fører selvfølgelig tilsyn med dem, der deltager, og sørger for det ikke udvikler sig til en større gadefest, der ikke overholder de vilkår, som er sat for demonstrationen,« siger Jes Voldager og fortsætter:

»Mere kan vi ikke gøre.«

