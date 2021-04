En kraftig brand bredte sig ved Randbøl Hede syd for Billund. Brandvæsenet har kontrol over den lørdag aften.

En større brand bredte sig i et område på Randbøl Hede syd for Billund, hvor over 50 brandfolk lørdag aften forsøgte at slukke branden.

Det oplyste vagtchef ved Trekantsområdets Brandvæsen Casper Christensen.

Branden blev anmeldt cirka klokken 15. Klokken 21.30 oplyser brandvæsenet på Twitter, at "branden er nu næsten slukket".

- Vi er begyndt at sende en del enheder hjem til deres stationer igen. Grundet risikoen for en genopblussen bliver vi og holder et vågent øje med området hen over natten, skriver Trekantsområdets Brandvæsen.

Ved branden, der beskrives som omfattende, var der også over 20 brandkøretøjer til stede. Billeder fra hedeområdet viste store røgsøjler, der steg op fra heden.

- Den har brændt et større hedeareal af samt noget skov ude ved Gailvang plantage, sagde vagtchefen tidligt lørdag aften.

Klokken 18 vurderede vagtchefen, at man havde "rimelig godt overblik over det derude".

Her var der fortsat spredte brande i hedeområdet, men man havde kontrol, sagde han.

- Der er punktvis brande derude, som vi er i gang med at håndtere lige nu, og vi er fortsat massivt til stede i forhold til, at det hurtigt kan blusse op igen.

- Det, der er i det, er, at med naturbrande kan det godt være lidt drilsk. Det kan hurtigt blusse op igen, hvis vinden vender eller andet. Men som det er lige nu, er der kontrol med det, sagde Casper Christensen.

Ingen personer eller boliger er i nærheden af branden. Brandvæsenet har en drone i luften over området, som kan vise, hvor brandene er.

Ifølge TV Syd var der også i 2018 en stor naturbrand på Randbøl Hede. Her varede branden tre døgn, og cirka 410 hektar skov og natur blev brændt af.

Politiet var også til stede, fortalte vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Henrik Dam til JydskeVestkysten lørdag eftermiddag.

- Vi er derude og er i gang med arbejdet. Men det er et stort område, så vi skal lige have dannet os et overblik, sagde han.

/ritzau/