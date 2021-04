En kraftig brand har bredt sig ved Randbøl Hede syd for Billund. Folk bedes holde sig væk fra området.

En større brand har bredt sig i et område på Randbøl Hede syd for Billund, hvor over 50 brandfolk sent lørdag eftermiddag forsøger at slukke branden.

Det oplyser Trekantsområdets Brandvæsen på Twitter.

- Der er fortsat kraftig brand i Gailvang plantage, vi har indsat enheder fra ni stationer, og mere end 50 brandfolk er i øjeblikket i gang med slukningsarbejdet - hold jer venligst væk fra området, skriver brandvæsenet.

Ifølge TV Syd er 22 brandbiler desuden til stede. Vagtchef ved Trekant Brand Casper Christensen siger til mediet, at branden er "rimelig omfattende".

Billeder fra hedeområdet viser store røgsøjler, der stiger op fra heden.

Ifølge TV Syd var der også i 2018 en stor naturbrand på Randbøl Hede. Her varede branden tre døgn, og cirka 410 hektar skov og natur blev brændt af.

Politiet er også til stede, fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Henrik Dam til JydskeVestkysten.

- Vi er derude og er i gang med arbejdet. Men det er et stort område, så vi skal lige have dannet os et overblik, siger han.

