Herover kan du se overvågningsvideo fra Kaj Bageri i Tingbjerg, hvor butikken bliver smadret.

Læsere på de sociale medier er oprevet, efter en gruppe hætteklædte personer raserede Kajs Bageri i Tingbjerg i København.

På BTs Facebook-side er flere af brugerne enige om, at der må gøres noget for, at det ikke sker igen.

Den mest 'likede' kommentar kommer fra Thomas Ibsen, der foreslår, at der skal indsættes politi eller militær til at holde vagt ude foran butikken.

Det bliver bakket op af Bodil Kjøller:

Brosten og beskyttelsespenge

Bagerbutikken Kaj Bageri blev lørdag aften raseret af fem maskerede gerningspersoner med baseballbat og jernstænger. Også torsdag og fredag aften fik bageren smadret vinduer.

Torsdag blev der kastet sten mod butiksfacaden og kanonslag smadrede butikkens vinduer.

Ali Parnian, der ejer butikken, fortæller, at han har nægtet at betale beskyttelsespenge. For ham er det en principsag ikke at betale så meget som en krone.

»For hvis jeg betaler nu, vil de bare have mere og mere. Det er skruen uden ende,« sagde han til TV2 Lorry.

Efter angrebet har Ali Parnian modtaget massevis af støtte og opbakning - både fra politikere og andre butiksejere, der gerne vil hjælpe ham økonomisk.

Blandt andet blev politisk ordfører Mette Abildgaard, (K), så bestyrtet over det, at hun straks åbnede en indsamling via MobilePay, så hun kunne sende blomster og chokolade til Ali Parnian. Men kl. 20 mandag var der løbet over 235.000 kroner ind på kontoen hos Mette Abildgaard.

Den hjælp giver flere af læserne dog ikke meget for.

Blandt andre skriver Jan Ferrari:

'Giv mig 100.000 kr.'

Sohila Ghiasvand, som har hjulpet til i forretningen som tolk, fortæller, at episoden torsdag skete bare få timer efter, at en mand af udenlandsk herkomst havde henvendt sig i butikken og forsøgt at true sig til penge.

»Han startede med at sige, at drengene her i området vil smadre og lukke jeres forretning. Det er mig, der styrer drengene. Så hvis du giver mig 100.000 kroner, stopper jeg dem,« siger hun til TV2 Lorry.

Københavns Politi bekræfter over for tv-mediet, at de har modtaget en anmeldelse om hærværk og afpresning. Politiet har mandag slået fast, at man prioriterer sager om afpresning 'meget højt'.

Ifølge Ali Parnian har flere andre butikker i området set sig nødsaget til at betale såkaldte 'beskyttelsespenge', men denne oplysning har politiet hverken kunne be- eller afkræfte over for TV2 Lorry.

'Mor Jane' kræver hjælp

Jane Pedersen ejer Café Viking på Nørrebro. Hun blev et kendt ansigt som 'Mor Jane' i 2012, da hun fortalte om barske afpresningsmetoder og groft hærværk.

Jane Pedersen mener også, at det er politiets ansvar at beskytte den kun 19-årige ejer af bageriet, så han ikke oplever noget lignende igen.

»Nu må politiet være der hver dag og hele tiden for at hjælpe ham,« siger Jane Pedersen til TV 2 Lorry.

Jane Pedersen nægtede at betale beskyttelsespenge. I stedet gik hun rettens vej og fik sat en blot 19-årig mand, der var medlem af banden Brothas, bag tremmer i otte måneder.