På en rødlig cykel bliver en formodet voldtægtsmand dagen efter sin ugerning fanget af flere kameraer i det centrale Aalborg. Og det er billederne herfra, som Nordjyllands Politi nu deler i håbet om at få ham identificeret og anholdt.

Det er nemlig endnu ikke lykkedes, selvom politiet har modtaget over 100 henvendelser i sagen om en voldtægt og et voldtægtsforsøg begået på et stisystem ved Østerådalen i den nordjyske by 20. oktober.

»Det er en dybt alvorlig sag, der skaber en helt forståelig utryghed for byens borgere.«

»Vores massive efterforskning i sagen fortsætter, og jeg vil igen gerne understrege, at borgerne skal ringe til os på 114, hvis de har oplysninger i sagen – også hvis man er utryg og har brug for tale med os,« lyder det fra politikommissær Carsten Straszek i en pressemeddelelse med nye billeder af den mistænkte.

De nye overvågningsbilleder er taget i området omkring Frederikstorv i Aalborg.

De nye billeder er fanget lørdag 21. oktober 2023 klokken 14:47 i området omkring Frederikstorv beliggende i byens centrum.

Her ses han ført en lys T-shirt, mørke bukser og i følgeskab med en rødlig damecykel med gule detaljer.

Knap en halv time senere – klokken 15.15 – er han igen fanget af et overvågningskamera. Denne gang cyklende med et fladskærms-tv bagpå cyklen.

Her sætter han kursen gennem Øgadekvarteret med retning mod Sohngårdsholmsvej, og omkring klokken 16.00 ankommer han i Grønlandskvarteret i det sydøstlige Aalborg. Her cykler han rundt indtil klokken 18.00-18.30.

Politiets intense efterforskning af en voldtægt og et voldtægtsforsøg i Aalborg fredag 20. oktober 2023 har nu tilvejebragt mere fotomateriale af den mistænkte mand.

Politiet har tidligere delt billeder af den formodet gerningsmands cykeltur rundt i Grøndlandskvarteret. En tur, der blandt andet bringer ham forbi Brøndlundsvej, Fridtjorf Nansens Vej, Hellevangen, Solvangen og Byplanvejen.

Ifølge vidner har manden, der ikke taler dansk og heller ikke godt engelsk, umiddelbart haft svært ved at finde vej, for han er flere gange set køre i ring.

Politiet vil meget gerne høre fra alle, der må være stødt på manden, har talt med ham, genkender ham fra billederne eller har yderligere optagelser eller billeder af ham.

»Det er meget karakteristisk at cykle rundt med en fladskærm af den størrelse, så der må være borgere, som har lagt mærke til det,« siger Carsten Straszek.

Foreløbigt arbejder politiet ud fra en teori om, at den mistænkte er af udenlandsk herkomst – og uden fast eller i hvert fald med en løsere tilknytning til Aalborg.

Mistænkt for grove overfald

Det er politiets mistanke, at den cyklende mand har været involveret i to grove overfald på kvinder om eftermiddagen 20. august.

Her blev en 32-årig kvinde under en gåtur udsat for fuldbyrdet voldtægt i det grønne område, mens en 46-årige kvinde på løbetur omkring en halv time senere blev forsøgt voldtaget.

Kvindens nødråb til forbipasserende fik dog gerningsmanden til at flygte.

Godt 12 timer senere skred politiet til anholdelse af en 29-årig mand, der også blev varetægtsfængslet.

Han er dog siden blevet løsladt, fordi mistanken mod ham ikke længere er til stede.

