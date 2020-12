Svensk politi har måttet afvise over 100 personer tirsdag, efter Sverige lukkede grænsen.

Flere end 100 personer, der har forsøgt at krydse grænsen fra Danmark til Sverige, er blevet afvist.

Det skriver det svenske medie Aftonbladet, der har fået oplysningen bekræftet af svensk politi tirsdag eftermiddag.

- Man har troet, at det ikke gælder alle. Men det gælder alle udlændinge, som vil til Sverige, uanset om de bare er på gennemrejse i Danmark, siger Ewa-Gun Westford, der er talsperson for svensk politi, til Aftonbladet.

Grænsen har været lukket siden mandag ved midnat, fordi en variant af coronavirus, der smitter mere end den normale, er blevet konstateret i få tilfælde i Danmark.

For at begrænse risikoen for at danskere bringer den nye variant af corona med sig, gælder indrejseforbuddet en måned.

Desuden skal rejsende til og fra Bornholm med fly eller med færge via Køge efter Sveriges grænselukning.

Dermed kan man altså ikke som rejsende køre over grænsen og benytte sig af færgen fra Ystad i Sverige.

/ritzau/