Adskillige danskere føler sig snydt. Det samme gør den kendte tv-vært Jakob Illeborg.

Han bestilte 10 varer fra webshoppen Myranda. Han modtog kun én og blev snydt for godt 3.000 kroner.

Det viser han i det seneste afsnit af Kanal 5 Afslører - Internetsvindlerne.

Her er redaktionen blevet gjort opmærksom på Myranda og en række andre webshops, hvor kunderne nogle gange modtager deres pakker. Andre gange udebliver de helt.

Men én ting er sikkert.

Det er, at de med stor sandsynlighed mister deres penge, og det er så godt som umuligt at få fat på virksomheden, der ofte sender varer, som kunderne langt fra er tilfredse med.

I programmet har Myranda dog officielt annulleret to varer over e-mail, men de har kun returneret pengene for én af dem.

Da Jakob Illeborg gransker Myrandas hjemmeside nærmere, er der for ham påfaldende stor lighed mellem varene hos Myranda og en række kinesiske webshops.

Umiddelbart er den eneste forskel, at kineserne sælger varene til en væsentlig lavere pris.

Han ville gerne sammenligne produkterne fra de kinesiske webshops med Myrandas. Produkter der kostede rundt regnet 2.300 kroner mindre. Men det blev som sagt aldrig muligt.

Værten forsøger i programmet forgæves at komme i kontakt med bagmanden Morten Møller Knudsen, men det lykkes aldrig i programmet.

Myranda lukkede også hjemmesiden ned under optagelserne på programmet, og deres kundeservice-telefon stillede altid om til telefonsvaren.

Journalisterne i programmet har været i kontakt med over 170 utilfredse kunder, der fortæller, at de har anmeldt Morten Møller Knudsen til politiet.

Han har ifølge Illeborg ejet tre internet-virksomheder Nordic Women, Desejeunger og Georgina - alle tre blev tvangsopløst. De har ligeledes samme dårlige ry på internettet som Myranda.

Fyns Politi oplyser, at de ikke kan udtale sig om sagen. Programmet fik premiere på Kanal 5 onsdag aften og kan streames på Dplay.