Det er to uger siden firmaet SmartEye tilbød svensk politi at hjælpe med overvågningskameraer på ruten E65, hvor der er over 100 episoder med stenkast mod danske biler.

Det har politiet nu sagt nej tak til.

»Vi fornemmede simpelthen, at der ikke rigtig skete noget i sagen. Så hele vores målsætning var egentlig, at få sat lidt skub i det her opklaringsarbejder,« siger direktør Frank Vestergren Vincentz til TV 2 Bornholm.

Derfor besluttede han at tilbyde 10 overvågningskameraer, som kunne sættes op på ruten kvit og frit. Han beskriver dem som intelligente overvågningskameraer, der automatisk zoomer ind, hvis der er aktivitet foran det. Samtidig sender det en advarsel om mistænkelig aktivitet.

Politiinspektør fra svensk politi Ewa-Gun Westford forklarer til TV 2 Bornholm, at man har afvist tilbuddet, da der er nogle regler om offentlige indkøb, som skal overholdes. Desuden kan der opstå et problem med ansatte, der kan komme til at fremstå partiske.

Til sidst peger hun på, at et samarbejde med en privat part kan gøre det svært for politiet at sikre sig, at personfølsom data bliver håndteret korrekt.

Frank Vestergren Vincentz er ikke helt tilfreds med den beslutning. Han havde gerne set, at han og holdet bag SmartEye havde fået lov til at have en dialog med politiet, før beslutningen blev taget.

Ewa-Gun Westford afviser ikke, at man hos svensk politi vil forsøge sig med overvågning. Dog kan hun ikke kommentere på, hvad politiet gør og ikke gør, siger hun.