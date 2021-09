De gik ifølge politiet systematisk til værks. Ankom til Danmark om søndagen. Gik på rov i genbrugscontainere. Forlod landet igen halvandet døgn senere – med bilerne fulde af tøj doneret til velgørende formål.

Fra november sidste år til marts i år forsvandt minimum ti ton tøj fra genbrugscontainere rundt omkring på Sjælland og Falster. Heraf også tøj smidt i københavnske Røde Kors-containere – særligt på Amager.

Fredag skal fire polske mænd for retten i København. Ifølge anklagemyndigheden ved Københavns Politi er det netop dem, der har stjålet tøj for over 95.000 kroner.

Således er de fire mænd, som er i alderen 21 til 27 år, tiltalt for sammenlagt 33 forskellige forhold. Størstedelen af disse omhandler tyveri, mens to handler om dokumentfalsk.

I forbindelse med anholdelsen i marts – og efterforskningen forinden – konfiskerede politiet mere end 4,8 ton tøj. Det tal er siden steget. Foto: Københavns Politi

Tre af de polske mænd er nemlig også tiltalt for at have fremvist falske fragtbreve i et forsøg på at få de store mængder stjålet tøj ud af landet.

En fremgangsmåde, de ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, skulle have benyttet igennem en længere periode.

I et samarbejde mellem Københavns Politi, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi samt grænsekontrollen ved Øresund og i Gedser blev to af mændene 28. marts anholdt.

Kort forinden havde de ifølge anklageskriftet tømt flere tøjcontainere i Roskilde for i alt 264,3 kilo tøj og sko doneret i den gode sags tjeneste. Men politiet holdt øje med dem. Og havde gjort det i et stykke tid.

Ifølge anklageskriftet er der som minimum stjålet 10,01 ton tøj for omtrent 95.500 kroner. Foto: Københavns Politi

I forbindelse med anholdelsen blev yderligere to mistænkte efterlyst via de polske myndigheder. Disse er begge efterfølgende fundet i Sverige, og den ene er desuden blevet udleveret.

Dermed sidder tre af de fire tiltalte i skrivende stund varetægtsfængslet i Danmark frem mod retssagen fredag.

Her vil anklagemyndigheden nedlægge påstand om udvisning af samtlige fire mænd, ligesom man også vil forsøge at gennemtrumfe et indrejseforbud på minimum seks år.

Alle fire polske mænd nægter sig skyldige.