I ly af coronakrisen blev fynbo lokket til at udlevere NemID-oplysninger, som blev misbrugt til kriminalitet.

Ved hjælp af en falsk hjemmeside for Sundhedsstyrelsen lykkedes det for en gruppe mænd at svindle sig til i alt 302.000 kroner.

Det hævder anklagemyndigheden i en sag, som især handler om svindel ved hjælp af keyloggere, der blev installeret på computere på biblioteker rundt om i landet.

Otte mænd er i fællesskab tiltalt for fupnummeret, som kan give en stærkt forhøjet straf, fordi det har sammenhæng med coronakrisen.

Det var i april sidste år, at de sendte en sms til borgeren på Fyn. Vedkommende blev narret til at tro, at beskeden var fra Sundhedsstyrelsen, lyder beskrivelsen i anklageskriftet.

Offeret loggede på en falsk hjemmeside med sit NemID og sendte også et foto af sit nøglekort.

Derefter fik gruppen - ifølge anklagemyndigheden - adgang til borgerens konti. Og så gik det ellers slag i slag. Der blev oprettet lån i vedkommendes navn til køb af computer og stereoanlæg, og på bundlinjen står, at flere banker og lånevirksomheder led et tab på de godt 300.000 kroner.

Den kriminelle manøvre er blot et enkelt ud af de i alt 185 forhold, som står i et anklageskrift, som netop er frigivet.

De otte var del "af en kriminel organisation med et fast hierarki", hævdes det.

Bedragerierne løber samlet op i cirka 45 millioner kroner, hvoraf en stor del dog var forsøg.

Ofrene i sagen bor rundt om i hele landet.

På flere end 20 offentlige biblioteker blev der installeret de såkaldte keyloggere, som gjorde gruppen i stand til at skaffe dybt følsomme oplysninger om enkeltpersoners NemID.

Ved bestilling af nye nøglekort og ved at fiske disse op af postkasser kunne gruppen - ifølge anklagemyndighedens påstand - skaffe sig adgang til andres penge.

/ritzau/