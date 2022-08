Lyt til artiklen

Året var kun tre dage gammelt, da den første sag landede på politiets bord.

En 24-årig kvinde var blevet dræbt. Kvalt og efterladt i det vinterkolde vand ved Amager Strandpark. Hendes jævnaldrende kæreste er sigtet for at stå bag.

Inden januar var ovre, var yderligere to kvinder blevet dræbt – og deres partnere fængslet under mistanke for at stå bag.

Forleden blev den ottende kvinde i år frarøvet livet i det, som politiet efterforsker som partnerdrab. Danmarks største enkeltstående drabstype.

Politiet var dagen efter dobbeltdrabet i Skanderborg massivt til stede. Foto: Presse-fotos.dk

I onsdags kulminerede nemlig det, politiet beskriver som et turbulent forhold efter en skilsmisse, efter alt at dømme i dobbeltdrab og selvmord.

En 55-årig mand og en 54-årig kvinde blev på en idyllisk adresse ved Skanderborg fundet døde. Dræbt af kvindens eksmand, lyder politiets foreløbige vurdering.

De formodede drab følger på flere måder opskriften på det klassiske partnerdrab.

Forud for deres død havde den 54-årige kvinde og den 58-årige eksmand haft et forhold fyldt med kontroverser.

Naboer har fortalt B.T., at de to parter, der blev skilt i 2017, var så langt fra hinanden, at deres uenigheder flere gange måtte tages op i retten. Og at kvinden var så udmattet og frustreret, at hun ofte talte med naboerne om udfordringerne.

Netop skilsmisse og brud er et gængs motiv i partnerdrab.

»Mænd, som er overrepræsenteret i statistikken, begår oftest drab i forbindelse med brud. Det kan også være, at kvinden får en ny kæreste, og forholdet dermed endegyldigt er slut,« fortæller vicepolitiinspektør Søren Rye, der har forsket i emnet.

Det samme har retsmediciner Asser Hedegård Thomsen. I 2020 kortlagde hans ph.d.-afhandling samtlige drab begået i Danmark mellem 1992 og 2016. Resultaterne talte deres eget tydelige sprog:

Når kvinder bliver dræbt, er der overvejende sandsynlighed for, at deres nuværende eller tidligere partner står bag. 56 procent af gangene er det tilfældet.

Gennemsnitligt bliver der begået 12 af den type drab årligt. 85 procent af gangene er ofret en kvinde, og gerningsmanden en mand.

Ofte har der været faresignaler inden.

Det er også tilfældet i sagen fra Skanderborg. Eksparrets udfordringer er nemlig heller ikke gået politiets næse forbi.

Årets første formodede partnerdrab fandt sted 3. januar. Her blev en 24-årig kvinde fundet død i en bil i vandet ved Amager Strandpark. Foto: Mikkel Johansen / Byrd

Uden konkret at beskrive forholdene lyder det fra Sydøstjyllands Politi, at »en foreløbig undersøgelse i politiets registre viste, at bruddet mellem de tidligere ægtefæller, der blev skilt i 2017, havde været konfliktfyldt og turbulent«.

En gennemgang af ti års partnerdrab har vist, at politiet i 25 procent af alle sagerne var i kontakt med parret forinden.

Tallene stammer fra vicepolitiinspektør Søren Ryes forskning. I forbindelse med en masteruddannelse undersøgte han 77 partnerdrab fordelt på ti politikredse. Og her gik flere kendetegn igen.

Blandt andet det han kalder »selvmordstendenser« hos gerningsmanden. Tendenserne omfatter tanker og trusler om selvmord. Og reelle selvmord.

Politiet var talstærkt til stede ved et asylcenter i Løgumkloster, efter en kvinde sidst i januar blev fundet dræbt med adskillige knivstik. Hendes mand er sigtet for drabet. Foto: Presse-fotos.dk, Mathias Øgendahl

Sidstnævnte er ifølge politiet også en realitet i sagen fra Skanderborg. Efter af fundet af den dræbte 54-årige kvinde og hendes ligeledes dræbte kæreste, gik der kun nogle timer, før patruljer fandt den formodede gerningsmand i et nærliggende skovområde.

Død. Formentlig for egen hånd.

Siden fandt politiet på hans adresse i København »klare indikationer på, at han ønskede at begå selvmord«.

Drabet på den 54-årig kvinde er det niende partnerdrab i 2022. Et år, hvor fokus på emnet er blevet skærpet. Både i medier og på Christiansborg, hvor regeringen har spillet ud med en konkret handlingsplan, der skal redde liv.

Formodede partnerdrab i 2022 3. januar blev en 24-årig kvinde ifølge politiet dræbt af sin 24-årige kæreste. Kvinden blev fundet i en bil i vandet ved Amager Strandpark i København. Manden varetægtsfængsles for drabet. 22. januar blev en 53-årig mand anholdt for at have knivdræbt sin 50-årige samlever i Ebeltoft. 29. januar blev en 27-årig kvinde ifølge politiet dræbt af adskillige knivstik på asylcentret Aaløkke i Løgumkloster. Kvindens 32-årige mand sigtes for drabet. 21. februar findes en 47-årig kvinde dræbt i et kolonihavehus i det østlige Esbjerg. Kvindens 52-årige mand findes samme dag død i en bil. 23. april blev en 73-årig kvinde dræbt af sin 72-årige ægtemand i Svendborg. 7. maj blev en 56-årig mand dræbt med kniv i Frederikshavn. Hans 53-årige partner varetægtsfængsles. 16. maj blev en 52-årig kvinde fra Slagelse dræbt ved kvælning, og hendes 54-årige partner varetægtsfængsles. 9. juni skød en 84-årig mand sin 78-årige samlever og dernæst sig selv i Glesborg på Djursland. 24. august blev en 55-årig mand og en 54-årig kvinde fundet dræbt ved Skanderborg. Gerningsmanden er formentlig kvindens 58-årige eksmand, som efterfølgende begik selvmord. Kilde: B.T., politi og Ritzau

For partnerdrab kan muligvis forebygges. Men det kræver, mener Søren Rye, at man tør gribe ind.

Han forskning viser, at der i omtrent 50 procent af sagerne er nogle – det kan være politiet, andre myndigheder eller pårørende – der har været vidende om, at noget var galt.

Derfor mener han, man bør samle fagligheden. Og stå imod frygten for at dele noget, man ikke må dele om andres privatliv.

Konkret forslår han et fagligt forum på tværs af myndigheder, der kan byde ind og foretage risikovurderinger på par, der på den ene eller anden måde er endt på et vildspor.

»Jeg tror på, at hvis man møder parrene tidligt nok, vil man kunne gøre noget. Man vil enten kunne fjerne kvinden eller hjælpe manden.«

»Hvis vi opbygger erfaring og skaber et handlingsberedskab, tror jeg, vi kan blive bedre til at få parrene til at blive sammen eller gå fra hinanden på en god måde. Uden nogen behøver at dø af det.«