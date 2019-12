Grundlovsforhøret mod otte personer efter stor politiaktion ventes at begynde torsdag klokken 11.30.

I alt otte personer bliver fremstillet i grundlovsforhør efter den store antiterroraktion onsdag.

Det oplyser Dommervagten i København.

Onsdag blev 20 personer anholdt efter en storstilet aktion rundt i hele landet.

Baggrunden for aktionen er en mistanke om, at en række gerningspersoner har været i færd med at planlægge et terrorangreb.

De konkrete sigtelser mod de otte kendes endnu ikke, men de vil blive fremlagt i grundlovsforhøret, som ventes at begynde klokken 11.30 i København.

/ritzau/