Efter LTF blev foreløbigt forbudt, mødtes otte mænd i kælder. De er frifundet for at føre banden videre.

Otte mænd er blevet frifundet for at videreføre banden Loyal to Familia (LTF).

Det oplyser forsvarer Michael Juul Eriksen.

Dommen er faldet i Københavns Byret. På grund af risikoen for spredning af coronavirus afgjorde retten sagen i Bella Center, hvor der er mere plads.

Mændene i alderen 20 til 31 år var tiltalt for at have videreført banden, da de i marts sidste år mødtes i et kælderlokale i Griffenfeldsgade i København.

De nægtede sig skyldige.

Ifølge anklageskriftet var lokalet i kælderen på adressen Griffenfeldsgade 43 lejet til brug for banden. Samtidig mente anklagemyndigheden, at mændenes opførsel i øvrigt tydede på, at det var et bandearrangement.

Helt konkret henviste anklageskriftet til, at en af mændene var i besiddelse af en kniv med et blad på 13 centimeter. En anden mand havde godt syv gram hash på sig.

Derudover nægtede mændene at åbne døren, da politiet kom, ligesom de skulle have forsøgt at advare hinanden om ordensmagtens tilstedeværelse, lød anklagen.

I januar valgte Københavns Byret at opløse Loyal To Familia i en historisk retssag. Allerede inden dommen var banden foreløbigt forbudt, hvorfor den altså også var forbudt, da de otte mænd sad i kælderen.

I afgørelsen om opløsning lød konklusionen, at bandens eneste formål var ved gennem vold og brug af skydevåben at "skabe ulovlige økonomiske indtægter til medlemmerne af Loyal To Familia".

Politiets beslutning om opløsning var nødvendig "for at sikre borgerne og samfundet mod yderligere lovovertrædelser fra Loyal To Familia", stod der i dommen.

Sagen om opløsning af banden er anket til landsretten. Forbuddet mod Loyal To Familia gælder, mens sagen står på i landsretten.

/ritzau/