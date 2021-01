Anklagemyndigheden lider nederlag i en sag om drab på 20-årig. Samtlige tiltalte er frifundet.

Alle otte tiltalte frifindes mandag i en sag om et drab i bandemiljøet begået i Rungsted i foråret 2019.

En mand på 20 år fra Nivå blev ramt af et skud i panden, da to grupper tørnede sammen på Rungsted Strandvej 6. april 2019. Men et nævningeting i Retten i Helsingør finder ikke tilstrækkeligt bevis.

De otte var også tiltalt for at have forsøgt at dræbe en anden mand, der blev ramt af fem skud i begge ben. Også her er der frifindelse.

Syv af de tiltalte har bekræftet, at de befandt sig på stedet, da sammenstødet skete og udviklede sig blodigt.

Men ingen har kunnet eller villet fortælle, hvem der affyrede skuddene fra en 9-millimeterpistol.

Sagen er usædvanlig, fordi seks af mændene har været på fri fod. De to varetægtsfængslede er begge blevet løsladt efter dommen.

I mørket udenfor retsbygningen lyder der høje jubelrum fra de tiltaltes venner efter afgørelsen.

Politiet er talstærkt til stede med blandt andet hunde.

De tiltalte kom alle fra en gruppering i Kokkedal, som ifølge anklagemyndighedens påstand udførte et planlagt angreb på en anden gruppe fra Nivå. I tiden op til det sammenstødet havde Nivå-gruppen angiveligt truet eller generet nogle af de unge mænd fra Kokkedal.

Offeret var i en periode med i banden Loyal To Familia.

/ritzau/