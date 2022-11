Lyt til artiklen

Lørdag formiddag måtte bilisterne for en kort stund finde en alternativ rute eller vente.

For klokken 11:31 fik Københavns Politi anmeldelse om, at otte demonstranter havde sat sig på kørebanen på Åboulevarden på Nørrebro i København.

»Vi er kommet forbi på Åboulevarden, hvor nogle demonstranter havde valgt at sætte sig for at demonstrere ude på vejen,« siger vagtchef hos Københavns Politi, Espen Godiksen.

Demonstranterne fik tilbuddet om at fortsætte deres demonstration på fortovet, men det tilbud tog de ikke imod.

»Derfor har vi anholdt dem. De bliver sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Nu skal de ind til os og registreres hos os. Vi ved ikke, hvor længe de skal være der,« siger Espen Godiksen.

Demonstranter opførte sig så stille og roligt, som man kunne forvente af sådan en situation, oplyser Espen Godiksen.

11:47 var demonstranterne fjernet fra kørebanen.

Derfor glider trafikken igen, som den skal.