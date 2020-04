Skyderier og knivstik mod tilfældige. Attentater og massakre mod islamkritikere, tegnere og journalister. Bomber mod skoler og andre mål i Danmark.

Det er nogle af de hændelser, der kunne have fundet sted, hvis ikke politiet og PET havde grebet ind. Torsdagens anholdelse af en formodet terrorist er blot det seneste af en lang række rystende terrorplaner, der er blevet forpurret af myndighederne.

2020: Skyderi mod tilfældige

30. april 2020 bliver en person anholdt i København, mistænkt for at planlægge terror med militant islamistisk motiv.

Han har ifølge politiet forsøgt at anskaffe skydevåben, der skulle bruges til et eller flere angreb.

Politiets Efterretningstjeneste PET vurderer, at han har handlet alene, og at han ikke har kontakt til andre militante.

Justitsminister Nick Hækkerup siger til TV2, at det planlagte angreb måske gik ud på at skyde tilfældige. Læs om sagen her.

2019: Juleangreb med bomber og skydevåben

11. december 2019 anholder politiet 22 personer i den hidtil største koordinerede anti-terroraktion.

Syv personer er nu varetægtsfængslet, sigtet for forskellige terrorrelaterede forbrydelser.

Nogle har anskaffet sig skydevåben og ammunition, andre har skaffet remedier til at bygge bomber.

Politiet mener, at personerne planlagde et eller flere terrorangreb, men de har aldrig fortalt, hvad målet for terrorhandlingerne var. Læs om sagen her.

2016: Angreb med bomber og knive

Den 19. november 2016 blev den 32-årige syrer Moyed Al Zoebi afvist ved grænsen i Rødby på grund af ugyldige rejsepapirer. Dagen efter blev han anholdt i Tyskland.

I sin rygsæk havde han 17.000 tændstikker, en pakke fyrværkeri, 17 batterier, seks walkie-talkier og to køkkenknive.

Han blev senere idømt 12 års fængsel for at planlægge et terrorangreb, hvor han med bomber og knive ville angribe tilfældige mennesker.

Du kan læse mere om sagen her.

2016: Sprængning af skolefest

13. januar 2016 blev en 15-årig pige anholdt i Kundby. Hun blev senere fundet skyldig i at planlægge bombeangreb mod to skoler på Sjælland.

Først planlagde hun at angribe Gallafesten på Sydskolen i Fårevejle 8. januar. Senere ændrede hun målet og ville i stedet angribe den jødiske Carolineskole i København.

I 2015 fik hun via internettet kontakt til militante islamister og skaffede sig en bombemanual med en opskrift på det ustabile sprængstof TATP, også kaldet satans mor.

Hun købte brintoverilte og acetone i to Matas-butikker. Begge kemikalier indgår i sprængstoffet. Hun nåede ikke at fremstille en bombe, før hun blev anholdt. Læs mere om den sag her.

Historiker, journalist og forfatter fylder 75 år den 19. september 2017. Arkivfoto: ARKIVFOTO 2014 af Lars Hedegaard- - Se RB 30/11 2016 12.35. Den mistænktes forsvarer har kæret afgørelsen til landsretten, hvorfor mandens navn fortsat er hemmeligt. (Foto: Bax Lindhardt/Scanpix 2016) Foto: Bax Lindhardt Vis mere Historiker, journalist og forfatter fylder 75 år den 19. september 2017. Arkivfoto: ARKIVFOTO 2014 af Lars Hedegaard- - Se RB 30/11 2016 12.35. Den mistænktes forsvarer har kæret afgørelsen til landsretten, hvorfor mandens navn fortsat er hemmeligt. (Foto: Bax Lindhardt/Scanpix 2016) Foto: Bax Lindhardt

2013: Attentat mod Lars Hedegaard

I 2013 mødte et postbud op med en pakke hos islamkritikeren Lars Hedegaard. Da Lars Hedegaard åbnede døren, affyrede postbuddet et skud fra en pistol.

Kuglen gik forbi Lars Hedegaard, og det falske postbud stak af.

Gerningsmanden menes at være dansk-libaneseren.

Han flygtede til Libanon og senere til Syrien, hvor han sluttede sig til Islamisk Stat, hvor han kom til at stå i spidsen for kalifatets program med droneterror.

2010: Massakre på Jyllands-Posten

Onsdag den 29. december 2010 klokken 10.44 brød PET’s Aktionsstyrke døren ind til en lejlighed på Mørkhøjvej i Herlev og anholdt tre personer.

I lejligheden fandt politiet en pistol, og i mændenes lejede Toyota Avensis fandt de en maskinpistol, patroner og plastikstrips. En fjerde mand blev anholdt i Stockholm.

De blev senere dømt for at planlægge et terrorangreb mod Jyllands-Postens redaktion i København som hævn for avisens tegninger af profeten Muhammed. Det var meningen, at avisens medarbejdere skulle slås ihjel og deres hoveder kastes ud af vinduet.

Fire personer blev i 2012 hver idømt 12 års fængsel i sagen.

2010: Brevbombe til Jyllands Posten

Den 10. september 2010 gik en bombe af på et toilet under Hotel Jørgensen i København.

Bomben var fremstillet af det voldsomt eksplosive og også ustabile stof Triacetoneperoxid også kaldet for TATP, ligesom den indeholdt en mængde mindre stålkugler.

Gerningsmanden planlagde ifølge PETs vurdering, at fremstille en brevbombe som han ville sende til Jyllands-Posten.

Bomben gik af ved et uheld og gerningsmanden blev efterfølgende anholdt og idømt 12 års fængsel.

Kurt Westergaard, tegner, fylder 80 år mandag d. 13. juli. arkivfoto: Borgmester: Selvfølgelig kan Westergaard færdes på skole BV.: KURT WESTERGAARD.: Tegneren Kurt Westergaard, kendt for sin Muhammed-tegning, fotograferet i sit hjem i Viby i Århus. Foto: Henning Bagger Vis mere Kurt Westergaard, tegner, fylder 80 år mandag d. 13. juli. arkivfoto: Borgmester: Selvfølgelig kan Westergaard færdes på skole BV.: KURT WESTERGAARD.: Tegneren Kurt Westergaard, kendt for sin Muhammed-tegning, fotograferet i sit hjem i Viby i Århus. Foto: Henning Bagger

2010: Overfald mod tegner

Den 1. januar 2010 trængte en 28-årig mand med somalisk baggrund ind i tegnere Kurt Westergaards hjem ved at smadre ruden i hoveddøren.

Han havde en økse med ind i tegnerens hjem. Kurt Westergaard levede under politibeskyttelse efter at have tegnet profeten Muhammed i Jyllands-Posten.

Kurt Westergaard slap fra overfaldet ved at låse sig inde i et sikringsrum, der var indrettet på toilettet.

Overfaldsmanden blev skudt i den ene arm og det ene ben af politiet, der hurtigt ankom til stedet. Han blev efterfølgende dømt til udvisning.