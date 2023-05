Traditionen tro blev der Kristi himmelfartsdag afholdt biltræf på et lukket område ved Flyvestation Karup, hvor der blev brændt bildæk af til den store guldmedalje.

Biltræffet foregik helt efter bogen, men bagefter fik politiet travlt.

Meget travlt.

Midt- og Vestjyllands Politi havde nemlig ekstra patruljer på vejene i og omkring Karup, da arrangementet sluttede.

For erfaringer fra tidligere år viser, at flere af de køretøjer, der samles til sådanne arrangementer, på forskellig vis er ændret ulovligt, skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

2023 var – mildest talt – ingen undtagelse.

Otte manipulerede biler blev beslaglagt, men det var blot toppen af isbjerget.

Politiet noterede hele 332 hastighedssager og flere sager om spirituskørsel, kørsel uden førerret, manglende sele og håndholdt mobiltelefon.

Derudover var der 27 sager om fejl og mangler, hvoraf tre resulterede i omgående kørselsforbud, to sager om ulovlig dækafbrænding og to sager om væddeløbskørsel.

»Det er naturligvis dejligt, at der er så mange, der bakker op om et arrangement som det i Karup, hvor dækafbrændingen kan foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt,« siger politikommissær ved Midt- og Vestjyllands Politi Jørgen Christensen, som ærgrer sig over de mange sager efter selve biltræffet:

»Men at der efterfølgende samles en flok køretøjer til ulovlige aktiviteter på offentlig vej, er ikke i orden. Når man færdes på offentlig vej, skal køretøjet selvfølgelig være i lovlig stand, og man skal overholde gældende lov,« understreger Jørgen Christensen.