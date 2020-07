Østjyllands Politi har anholdt otte personer, efter to mænd på henholdsvis 25 og 42 år inden for blot otte timer blev dræbt onsdag aften.

Anholdelserne er foretaget i det kriminelle miljø.

Det oplyser Michael Kjeldgaard, der er politiinspektør ved Østjyllands Politi på et pressemøde torsdag formiddag.

»Vi har iværksat en omfattende efterforskning, som kommer til at fortsætte i lang tid. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at komme med detaljerede oplysninger om de to sager, men det er vigtigt at understrege, at vi kigger i de kriminelle miljøer,« siger han og fortsætter:

»Det er vores opfattelse, at drabene er en del af rivaliseringen i de kriminelle miljøer. Der er altså ikke tale om tilfældige borgere,« lyder det fra politiinspektøren.

Ved du noget om sagerne, vil B.T. meget gerne høre fra dig, tak. Skriv til 1929@bt.dk

25-årig ramt af skud

Den første af de to drab fandt sted omkring et grønt område ved Jydsk Væddeløbsbane i den centrale, sydlige del af Aarhus.

Her fik politiet klokken 19.10 en anmeldelse om, at en person var ramt af skud på p-pladsen ved Observatorievej.

Østjyllands Politi har afspærret et område af omkring travbanen i Aarhus C, hvor en 25-årig mand onsdag aften blev dræbt af skud.

Manden var 25 år og døde efterfølgende af sine kvæstelser.

Omkring otte timer senere – klokken 03.48 – indløb der endnu en anmeldelse til Østjyllands Politi. Denne gang var det et voldsomt knivoverfald på p-pladsen ved Lenesvej i Brabrand nær Gellerupparken og Bazar Vest.

Politi og ambulancer ankom hurtigt til gerningsstedet og fandt en 42-årig mand såret af flere knivstik.

Der blev øjeblikkeligt ydet førstehjælp, men den 42-årige blev kort tid efter erklæret død.

Udover den 42-årige, som afgik ved døden, blev også to andre såret af knivstik. Foto: Øxenholt foto LONE CORNELIUSSEN

Ser ingen sammenhæng

På pressemødet torsdag formiddag understregede Michael Kjeldgaard, at politiet - som det ser ud lige nu - ikke ser en sammenhæng mellem de to drab:

»Intet tyder på, at de to sager er relateret. Lige nu opfatter vi det som en tilfældighed, at drabene sker samme nat inden for et kort tidsrum,« sagde politiinspektøren, men fastholdt i samme sætning:

»Men det kan ikke udelukkes, at der kan være en sammenhæng, når vi kommer længere frem i forløbet.«

Otte personer anholdt

Det otte anholdte står dog til at blive løsladt senere i dag.

»Men vi forventer ingen fremstillinger (i grundlovsfør, red.). Som det ser ud nu, bliver de løsladt senere i dag.«

I forhold til de mistænkte holder politiet øje med personer, der har relation til både ofre og miljø, lyder det fra politiet.

