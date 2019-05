‘Far, jeg elsker dig’.

De ord bev 8-årige Merahs sidste.

Sekunderne efter lagde hendes far hænderne om hendes hals - og klemte til.

Det er ubærlige og hjerteskærende detaljer, der i disse dage bliver fremlagt i en retssal i Lexington County i den amerikanske stat South Carolina.

8-årige Merah Jones blev sin fars andet offer. Foto: HANDOUT Vis mere 8-årige Merah Jones blev sin fars andet offer. Foto: HANDOUT

Her står den 37-årige Timothy Jones Jr. tiltalt for i 2014 at have dræbt sine fem børn. Merah på 8 år Elias på 7, Nahtahn på 6, Gabriel på 2 og Abigail Elaine på kun 1 år.

Faderen selv har tidligere tilstået sin skyld, bl.a. overfor en fængselsvagt. I den forgangne uge var vagten indkaldt som vidne i sagen.

Fængselsvagten fortalte, hvordan Timothy Jones har indrømmet, at han kvalte datteren, fordi hun overraskede ham, mens han var i gang med at slå hendes yngre bror ihjel.

Det er en gruopvækkende og på mange måder ulykkelig historie, der foldes ud i retten.

Timothy Jones er anklaget for at have myrdet sin fem børn. Foto: HANDOUT Vis mere Timothy Jones er anklaget for at have myrdet sin fem børn. Foto: HANDOUT

Timothy Jones beskrives som en fundamentalistisk kristen, der har et meget firkantet syn på ægteskab og børneopdragelse.

Familiens deroute tog fart, da Timothy Jones blev skilt fra børnenes mor, Amber Kyzer, og efter et juridisk tovtrækkeri i 2013 vandt forældremyndigheden over samtlige af parrets fem børn.

Da moderen til ofrene i retten skulle læse et brev op, som hun skrev til sin ældste datter i forbindelse med forældrenes skilsmisse, brød hun sammen og skreg:

»Mine børn! Åh Gud!,« skriver mediet news.com.au.

Ifølge de socialrådgivere, der fulgte den enlige far fra skilsmissen og indtil den skæbnesvangre nat i august 2014, hvor han tog livet af sine børn, brugte Timothy Jones nogle strenge opdragelsesmetoder.

Bl.a. pålagde han børnene hård fysisk træning som f.eks. push-ups og englehop som straf.

Den 28. august 2014 havde den seksårige Nahtahn angiveligt ødelagt en stikkontakt i familiens mobilhome. Det fik faderen til at se rødt og straffe sønnen. Om den lille dreng døde af udmattelse efter træning eller fordi faderen slog ham, kunne vidneudsagnende ikke med sikkerhed fastslå.

Men sikkert var det, at søsteren Merah overværede drabet og bagefter måtte lade livet. Hvorefter faderen tog livet af de tre sidste børn.

Fem børn i alderen fra 1 til 8 år er blevet myrdet af deres egen far. Vis mere Fem børn i alderen fra 1 til 8 år er blevet myrdet af deres egen far.

Ifølge anklageren pakkede han ligene i plastikposer, lagde dem i bagagerummet af sin Cadillac Escalade SUV og kørte rundt med dem i en uge, før han begravede dem på en bjergskråning i Alabama.

Tragedien blev afsløret, da Timothy Jones den 6. september 2014 blev stoppet af en politipatrulje, i Smith County, Mississippi.

Politiet noterede sig, at der kom en forfærdelig lugt fra bilen - en lugt de beskrev som ‘dødens lugte’, skriver The Sun.

Efterfølgende fandt retsmedicinere beviser på forbrydelsen, i form af en spand med kemikalier, blod, maddiker og børnetøj, i bagagerummet.

Den 37-årige computer ingeniør Timothy Jones står til at blive idømt dødsstraf for forbrydelsen.

Retssagen fortsætter i den kommende uge, hvor det er det forsvarets tur til at fremlægge sin version af sagen.

Timothy Jones har indrømmet, at han har slået sine fem børn ihjel.

Hans forsvarer vil dog slå på, at Timothy Jones lider af en ikke diagnostiseret skizofreni, og at han var sindssyg i gerningsøjeblikket.