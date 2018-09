Farligt stenkast nord for Vejen. Politiet har opsøgt forældre til børn efter farlig episode lørdag aften.

En dreng på otte år kastede lørdag aften en sten fra en bro og ramte en bil i Hovborg nord for Vejen, skriver Ekstra Bladet søndag. Stenen var tæt på at ramme bilens forrude og kunne dermed have kvæstet bilisten alvorligt.

I stedet traf stenen en såkaldt a-stolpe, som bærer bilens karosseri, oplyser politiet til Ritzau. Den otteårige var i selskab med to andre børn, en dreng og en pige.

» Bilisten stoppede op og fik selv fat i børnene og i deres forældre,« oplyser vagtchef Erik Lindholdt fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Episoden skete lørdag ved 18-tiden.

Søndag blev politiet underrettet om sagen. Derfor blev Grindstedvej, rute 425, ved Hovborg afspærret, mens betjente var ude for at lede efter stenen.

I øvrigt har politiet søndag aflagt besøg hos forældrene, oplyser vagtchefen.

»Muligvis vil sagen blive fulgt op af SSP, siger Erik Lindholt og henviser til samarbejdet mellem skole, kommune og politi.«

/ritzau/