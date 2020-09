Østre Landsret udviser kurdisk mand med tyrkisk statsborgerskab i sag om forsøg på medvirken til terror.

En sag om droner og andet udstyr til Islamisk Stat giver torsdag Østre Landsret en dom på fængsel i otte år til en tyrkisk statsborger. I byretten fik han fire år.

Den 31-årige Umut Olgun udvises af Danmark, hvor han har boet hele sit liv.

Han forsøgte at medvirke til Islamisk Stats terror, da han i 2017 sendte seks termiske kameraer til terrororganisationen. Desuden sørgede han for andre forsendelser af udstyr.

Anklagemyndigheden mente, at straffen skulle være fængsel mellem 12 og 14 år. Forsvareren anbefalede højst fire år.

Desuden er to andre mænd dømt for at fremme Islamisk Stats virksomhed ved at levere cirka 30 forsendelser med propeller, kameraer og droneudstyr til organisationen.

Den ene straffes med fængsel i fire år og seks måneder, hvilket er et år mere end resultatet i Københavns Byret i december sidste år.

Den anden idømmes fængsel i tre år. Det er seks måneder mere end i byretten.

