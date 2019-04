Osman Durmaz troede ikke sine egne ører, da han i nat blev vækket af politiet i sin mors lejlighed i den københavnske bydel Mjølnerparken.

»Din bil er eksploderet,« lød beskeden fra politiet.

Osman fik fjernet søvnen i øjnene og trak i tøjet. Han var sikker på, at politiet havde misforstået noget.

Men nej. Nede på parkeringspladsen holdt den varevogn, som familiefaren lørdag aften parkerede med sin kone.

Forskellen var dog, at den her - natten til søndag - var blevet sprængt halvt i stykker.

»Det var vores bil, så jeg og min kone blev bange. Vi var chokerede, og det er vi stadig,« fortæller Osman Durmaz.

Den 53-årige mand har et rengøringsfirma med sin kone, og det er den hvide varevogn, som de bruger til at komme rundt til deres kunder.

Men nu skal de finde sig en ny bil. Først skal de dog komme sig over chokket. Og fortvivlelsen.

»Jeg forstår slet ikke det her. Jeg har ingen fjender, og der er ingen, der har generet os. Vi har heller ikke generet nogen,« siger han.

Foto: Foto: Bjørn Nielsen / Byrd Vis mere Foto: Foto: Bjørn Nielsen / Byrd

Osman bor normalt med sin kone i Brønshøj, men for tiden bliver deres lejlighed renoveret, så de bor midlertidigt hos hans mor. Alle tre - Osman, konen og moderen - sov, da eksplosionen fandt sted.

I dag er de alle tre chokerede.

»Jeg skal ikke ud af døren i dag. Det er jeg for bange til. Og så må jeg vente på, at politiet kan fortælle, hvad der sket. For jeg har ikke problemer med nogen,« siger han.

B.T. har talt med politiet, der undersøger sagen, men som ikke ved, hvad der er sket i forbindelse med eksplosionen.