26 svenske politibetjente er kommet til skade. Det samme er 14 civile og 20 køretøjer.

»Det, vi har set de seneste dage, er et symptom på et alvorligt problem, vi har i Sverige,« konstaterer rigspolitichef Anders Thornberg med alvorlig mine.

I kølvandet på de seneste dages optøjer i Sydsverige afholder han mandag formiddag et pressemøde for at gøre offentligheden klogere på, hvad der er op og ned.

Godt nok opstod urolighederne i forbindelse med Stram Kurs' bebudede koranafbrændinger, men i virkeligheden har de intet med demonstrationer at gøre, lyder politiets vurdering.

Adskillige biler stod natten til mandag i flammer i Malmø-bydelen Rosengården. Foto: Johan Nilsson/TT Vis mere Adskillige biler stod natten til mandag i flammer i Malmø-bydelen Rosengården. Foto: Johan Nilsson/TT

»Det er ikke de sædvanelige moddemonstranter. Det her har intet med demonstration at gøre. Det er et angreb på vores demokrati,« siger rigspolitichefen.

Det er politiets »stærke mistanke«, at de voldsomme uroligheder trækker direkte tråde til det svenske bandemiljø.

Et miljø, der altså med Anders Thornbergs ord har sat et angreb ind på sammenholdet i Sverige. Og ikke mindst på selve politiet.

»Vi ved, at der på sociale medier florerer oplysninger om tilskyndelse til vold mod politiet,« supplerer Jonas Hysing, der ligeledes er højtstående chef i det svenske rigspoliti.

Politiet tyede til tåregas under optøjerne. Foto: JOHAN NILSSON Vis mere Politiet tyede til tåregas under optøjerne. Foto: JOHAN NILSSON

Angrebet har skabt kaos i gaderne, og det er derfor politichefernes opfordring, at man holder sig langt væk fra de områder, hvor urolighederne er brudt ud.

Det gælder blandt andet Malmø-bydelen Rosengården, der særligt natten til mandag stod i flammer.

Her var der blandt andet sat ild til områdets lokale skole.

Malmø er ikke den eneste by, der de seneste dage har været præget af uro. Også i byerne Norrköping og Linköping har der været sammenstød mellem politi og moddemonstranter. Og i visse tilfælde har politiet set sig nødsaget til at affyre varselsskud.

Indtil videre er 44 anholdt.

Opdateres …