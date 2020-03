Omkring 300 unge mennesker kastede søndag aften molotovcocktails, flasker og sten mod politiet.

Det skete under markeringen af, at det søndag er 13 år siden, at Ungdomshuset på Jagtvej 69 på Nørrebro blev ryddet.

»Vi fulgte et lille optog, der gik for at markere dagen, og det gik vældig fint - indtil vi når frem til Jagtvej 69,« fortæller Tommy Laursen, som er politiinspektør ved Københavns Politi, til B.T.

På pladsen, hvor Ungdomshuset engang stod, ville man, ifølge politiinspektøren, have afholdt folkekøkken. I stedet antændte en større gruppe af unge bål med paller.

Voldsomme uroligheder på Nørrebro.

Herefter røg omkring 300 unge mennesker i kamp mod politiet, hvor der altså blev kastet med både det ene og det andet mod politiet.

Politiinspektøren oplyser, at der ikke er kommet nogen personer til skade under urolighederne - mens politiet heller ikke har foretaget nogen anholdelser.

»Der var mange mennesker, og man skal jo kunne sige, hvem der lige havde gjort hvad i nuet, og det har ikke været muligt for os at identificere folk,« siger Tommy Laursen.

Jagtvej blev ryddet kortvarigt, hvor der også var spærret for gennemkørsel, men senere søndag aften er der igen åbnet. Politiet patruljerer området og holder øje med, at der er ro og orden.