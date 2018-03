Peter Madsen påførte Kim Wall en række stik- og snittelæsioner i underlivet omkring det tidspunkt, hvor hun døde. Det siger en retsmediciner, der konkluderer, at Kim Wall sandsynligvis døde som følge af halsoverskæring. Samtidig sår hun tvivl om Peter Madsen forklaring om, at Kim Wall døde som følge af iltmangel i ubåden.

Der kan ikke gives noget entydigt svar på, hvordan Kim Wall døde ombord på undervandsbåden UC3 Nautilus. Det er dog mere sandsynligt, at den svenske journalist døde som følge af halsoverskæring, end ved iltmangel som følge af CO2-ophobning. Det fortalte en retmediciner torsdag, da hun blev afhørt i sagen mod Peter Madsen.

»Principielt vil vi sjældent kunne sige, at en dødsårsag eller fortolkning af fund er 100 procent sikker. Der kan være omstændigheder, man ikke har været vidende om. Derfor er der altid en grad af sandsynlighed inde over vores vurderinger,« sagde retsmedicineren, da hun torsdag blev afhørt i sagen mod Peter Madsen som den øverste ansvarlige for de retsmedicinske erklæringer i sagen.

Ubåds- og raketbygger er tiltalt for seksuel mishandling, drab og usømmelig omgang med lig, begået mod den svenske journalist Kim Wall under en ubådssejlads 10. august.

Den ukendte dødsårsag er Peter Madsens største chance for at slippe uden om den livstidsstraf, anklager Jakob Buch-Jepsen kræver ham idømt.

Peter Madsen erkender at have parteret Kim Walls lig og smidt delene i Køge Bugt, men han nægter sig skyldig i drab. I retten har Peter Madsen forklaret, at Kim Wall døde som følge af iltmangel forårsaget ved ophobning af CO2 fra ubådens motorer.

Udsat for vold før døden

De parterede ligdele blev fundet på forskellige tidspunkter i løbet af efteråret 2017, hvor politiet foretog en historisk stor eftersøgning med hjælp fra svenske lighunde. Obduktionen blev besværliggjort af, at ligdelene havde ligget længe i vand, og at de var blevet fundet på forskellige tidspunkter og derfor var i uens tilstand.

Selvom dødsårsagen ikke kan fastslås med sikkerhed, er der andre retsmedicinske spor, der i høj grad belaster Peter Madsen og sår tvivl om hans forklaringer.

Obduktionen viste, at Kim Wall blev udsat for vold før, under eller kort tid efter dødens indtræden. På Kim Walls krop og hoved fandtes blodansamlinger efter slag og mulig fixering eller knebling. Et stort antal stik- og snitlæsioner i underlivet er ifølge retsmedicineren påført omkring dødens indtræffen. Det har retsmedicinerne konstateret ved hjælp af mikroskopundersøgelser.

»Ved mikroskopundersøgelser er der påvist blodudtrædninger i relation til et af stiksårene. Det kan betyde, at der fortsat har været noget cirkulation. At døden ikke har været helt indtruffet. Dødens indtræden er en proces, der kan starte med at vejrtrækning bliver langsom og hjertet slår langsommere. Hvis der bliver påført læsioner i det tidsrum, vil de bløde mindre,« fortalte retsmedicineren, som ikke kunne sige med sikkerhed, hvorvidt Kim Wall var i live, da læsionerne blev påført.

En række andre stiksår på torsoen har slet ingen blodudtrædning, og derfor er det mere sandsynligt, at disse sår er påført under parteringen.

Peter Madsen har i retten fortalt, at Kim Wall døde 10. august omkring klokken 23:00, og at han først påbegyndte parteringen morgenen efter. Onsdag erkendte han, at han havde anvendt 50 centimeter lange, tilspidsede skruetrækkere mod Kim Wall, men hævder at det skete i forbindelse med parteringen for at udlede de gasser der opstår i kroppen efter dødens indtræden. Formålet var - ifølge ubådsbyggeren - at holde kroppen nede under vandet. Retsmedicineren afviste imidlertid, at en række af læsionerne kunne være påført i forbindelse med parteringen flere timer efter dødens indtræden.

»Så ville der ikke være blodudtrædninger. Læsionerne omkring kønsdelene må være påført tættere på dødens indtræden,« konkluderede retsmedicineren.

Kan være død ved halsoverskæring

Det er anklagemyndighedens påstand, at Peter Madsen mishandlede Kim Wall seksuelt. Onsdag fremlagde anklager Jakob Buch-Jepsen to blodige tegnefilm, en video og otte engelske tekster med det formål at bevise, at Peter Madsen op til det påtiltalte drab på Kim Wall var optaget af halshugning og spidning af kvinders kønsdele.

I alle videoer får kvinder halsen skåret over, og netop halsoverskæring skønnes af retsmedicinerne at være den mest plausible dødsårsag.

Tre snitsår omkring halsen indikerer, at Kim Wall fik skåret halsen over.

»Vi mener, at de tre påviste overskæringer kan være sket omkring dødstidspunktet,« sagde retsmedicineren, der i obduktionserklæringen har konkluderet, at der er en sandsynlighed for, at snitlæsionerne ved halsen har en relevans i forhold til dødsårsagen.

»Kan du bekræfte, at halsoverskræing kan være en mulig dødsårsag?,« spurgte anklageren.

»Ja«

Grunden til, at der hersker usikkerhed omkring halsoverskæringen som mulig dødsårsag er, at saltvandet i Køge Bugt har slettet de retsmedicinske spor.

»Den mulige blodudtrædning, som ville være at finde og ville være udtryk for at læsionen var opstået i live, er forsvundet,« forklarede retsmedicineren.

Skyder Co2-forklaring ned

Obduktionen af Kim Wall påviste også skader i lungerne som følge af akut luftoverfyldning - noget der normalt opstår ved kvælning. Andre tegn på kvælning - såsom mærker på halsen og blodudtrædning i øjnene - er ikke til stede.

»Det, vi tænker kan være foregået, er, at luftvejene helt eller delvist har været lukket af. Det kan være opstået på forskellige måder. Akut luftoverfyldning opstår næppe ved iltmangel eller ved store mængder CO2 i luften,« sagde retsmedicineren.

Dermed sår hun tvivl om Peter Madsensens helt centrale forklaring om, at Kim Wall døde som følge af iltmangel eller kulilteforgiftning nede i ubåden. Den forklaring får yderligere et skud fra boven i kraft af en rapport fra teknologisk institut. I rapporten konkluderer en ekspert, at tre scenarier, Peter Madsen har opstillet omkring »ubådsulykken«, ville medføre en ophedning af ubåden på mellem 100 og 150 grader.

Overophedning af luften ville ifølge retsmedicineren medføre en varmepåvirkning af liget, og ved obduktionen er der ikke påvist synlige tegn på en sådan varmepåvirkning.

»Man ved fra forskellige studier, at der ville være anden- og tredjegradforbrændinger på kroppen. Hvis der var opvarmede stoffer i luften, ville der være varmeskader i lungerne, og det er der ikke konstateret,« lød det fra retsmedicineren.

Der ventes at blive afsagt dom i sagen 25. april.