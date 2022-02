»Enhver tvivl skal komme tiltalte til gode. Og det vurderede retten i denne sag.«

Sådan siger Jette Rubien, anklager ved den nordjyske anklagemyndighed, efter der tirsdag er faldet dom i en sag, hvor en forhenværende, 50-årig sygeplejerske sad tiltalt.

Anklagemyndigheden havde rejst tiltale mod kvinden for at have stjålet »ikke under 1.000 morfinpiller«.

Men det fandt Retten i Hjørring ikke bevist. Kvinden blev kun dømt for at have taget otte piller fra august til november 2020.

»Sygehuset havde opgjort et svind ved to medicinrum, hvor det kræver personalekort. Dér har man hæftet sig ved, hvem der er logget ind, og det stemte ifølge sygehuset overens med, hvornår hun var på arbejde.«

»Sygehusets opgørelse lød på 1.500 piller, så vi har sagt 'ikke under 1.000' for at være sikker. Men andre medarbejdere – sygeplejersker, paramedicinere og Falck-medarbejdere – har også haft adgang.«

Og eftersom der ikke er videoovervågning i rummene, har man ikke kunnet bevise, at pillerne er blevet stjålet af den pågældende kvinde.«

»Vi havde en erkendelse fra hende om, at hun havde taget otte til eget forbrug. Så havde vi daglige optællinger fra en afsnitsleder og ledelseskonsulent, der lød, at der manglede piller, efter hun havde været inde.«

»Det var baggrunden for tiltalen. Men som sagt: Enhver tvivl skal komme tiltalte til gode, og her kunne det ikke bevises hvordan og hvorledes,« siger Jette Rubien.

Dommen for de otte stjålne piller lyder på ti dagbøder af 200 kroner.

Kvinden, der er blevet opsagt i forbindelse med sagen, modtog dommen.

Anklagemyndigheden har udbedt sig 14 dages betænkningstid i forhold til at anke.