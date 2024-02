»Jeg får rigtig mange af de gamle følelser tilbage. Jeg bliver ked af det og oprørt.«

For Freja Södergran slog torsdagens nyhed om, at en mandlig beboer på et bosted for udviklingshæmmede i Kolding er død af alvorlige forbrændinger efter at være blevet placeret i et glohedt spabad, særdeles hårdt.

Freja Södergran er tydeligt bevæget, da hun taler med B.T. om nyheden.

Hun har nemlig selv haft en tilsvarende episode helt inde på livet. Det skete, da hendes niårige datter Fenja i foråret 2020 blev voldsomt skoldet af et for varmt bad.

Fenja lider af Angelman syndrom, som er en medfødt sygdom med blandt andet udviklingshæmning, indlæringsbesvær, bevægeforstyrrelser og manglende sprog.

»Min datters kognitive niveau svarer til et barn på ni måneder. Hun har ikke noget talesprog, og så har hun epilepsi, så hun skal have folk omkring sig hele tiden,« siger Freja Södergran.

Hun fortæller videre, at Fenja blev efterladt af en pædagog i det varme bad, fordi barnet havde ret til privatliv.

Men efterfølgende måtte Fenja tilbringe tre måneder på Rigshospitalets afdeling for brandsår for at modtage behandling for skader på huden.

»Det har været et sejt forløb for hende at få tillid til bosteder igen, og for mig selv til at få tillid til, at nogen kan tage sig af hende, som jeg selv ville gøre,« fortæller Freja Södergran.

»Jeg har efterfølgende udviklet PTSD, som jeg har været i behandling for,« tilføjer hun.

Freja Södergrans datter Fenja blev voldsomt forbrændt i et varmt bad i 2020. Foto: Privat Vis mere Freja Södergrans datter Fenja blev voldsomt forbrændt i et varmt bad i 2020. Foto: Privat

Hvordan får du det, når du hører, at det er sket igen?

»Jeg får rigtig mange af de gamle følelser tilbage. Jeg bliver ked af det og oprørt,« siger Freja Södergran.

»Jeg var oprørt dengang, og jeg er oprørt i dag. Dengang fandt jeg ud af, at der var sket tilsvarende et år tidligere, og nu er det så sket igen.«

»Jeg bliver så ked af det, for det hele virker til at have været forgæves, og at ingen har lært noget af det. Jeg mister tilliden til, at vi kan finde ud af at tage os ordentligt af de mennesker,« forklarer hun desuden.

Hun forsøger nu igen at råbe systemet op.

»I første omgang kan man få indført lås på termostaterne, så vandet ikke kan nå over 35 grader. Det har man fået på min datters bosted nu, så det ikke kan ske igen,« siger Freja Södergran.

Freja Södergran blev ked af det og oprørt over torsdagens nyhed om et dødsfald i Kolding. Foto: Privat Vis mere Freja Södergran blev ked af det og oprørt over torsdagens nyhed om et dødsfald i Kolding. Foto: Privat

Det bør man også kunne indføre alle andre steder, slår hun fast, og så var problemet løst.

»Men der er også en politisk debat omkring, hvordan man vejer denne her ret til privatliv i forhold til sikkerheden,« siger Freja Södergran.

»Min datter har ikke glæde af, at folk går ud. Tværtimod. Hun vil hellere have folk omkring sig. Men hvad vejer tungest, udviklingshæmmedes ret til privatliv eller deres sikkerhed?,« spørger hun.

»Før i tiden havde udviklingshæmmede ikke nogen menneskerettigheder, det er sandt. Men nu er vi modsat der, hvor menneskerettigheden kommer før logisk sans,« understreger Freja Södergran.