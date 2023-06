Den russiske befolkning vil snart komme til at mærke, at den magtfulde præsident Vladimir Putin følte sig alvorligt truet lørdag.

Selv om Vladimir Putin ikke blev afsat, rystede både præsidenten og den russiske nation i sin grundvold i de timer, hvor Jevgenij Prigozjin og Wagner-gruppens konvoj af militærkøretøjer kom nærmere og nærmere Moskva.

Der var lagt i kakkelovnen til et stort opgør mellem det russiske militær og Jevgenij Prigozjins hær af lejesoldater.

Om selve magten i Rusland.

I sidste ende blev oprøret aflyst, da Jevgenij Prigozjin tilsyneladende indgik en aftale med Hvideruslands præsident Alexandr Lukasjenko.

Nok er planerne om at udfordre Vladimir Putin og de øverstkommanderende i de russiske væbnede styrker blevet lagt tilbage i skuffen.

Men det betyder ikke, at alt vender tilbage til dagligdagen.

Slet ikke for de almindelige russere, der lever under Vladimir Putins regime.

En mand holder en plakat med støtte til Vladimir Putin ved Kreml i Moskva, lørdag den 24. juni 2023. Foto: Maxim Shemetov/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere En mand holder en plakat med støtte til Vladimir Putin ved Kreml i Moskva, lørdag den 24. juni 2023. Foto: Maxim Shemetov/Reuters/Ritzau Scanpix

For den magtfulde præsident kommer til at reagere på truslen uanset hvad, forudsiger den norske ruslandsekspert Iver Neumann.

»Der kan ikke være tvivl om, at vi vil se en endnu mere paranoid Putin og et endnu hårdere regime efter dette, det er så godt som stensikkert,« siger Iver Neumann således til Dagbladet.

»Når et regime virkelig føler sig truet, så er der aldrig snak om at komme befolkningen i møde, der er kun snak om at slå endnu hårdere,« tilføjer Iver Neumann desuden.

Han mener, at det nu vil være nærmest umuligt for Vladimir Putin at skjule, at krigen i Ukraine ikke går efter planen.

I stedet vil Putins styre skrue op for den hårde retorik – og søge inspiration hos en af sine mest berygtede forgængere.

»Vi vil komme tilbage til et stalinistisk styre, hvor alle, som er imod Putin, vil blive trukket under samme kamp. Det eneste, der betyder noget i verden, vil være, hvad man mener om Putin, alt ideologi og lignende vil være irrelevant,« konstaterer Iver Neumann.

