De unge mennesker, der ringede efter en ambulance til den livløse 14-årige dreng på Østerbro den 11. marts, var ifølge et anklageskrift, der knytter sig til sagen, de samme mennesker, der kort forinden havde båret ham ned fra lejligheden og lagt ham på gaden.

Dog var det langt fra den forklaring, de gav til sygeplejersken, som besvarede deres 1-1-2-opkald omkring kl. 01.30 søndag nat. I det seks minutter og syv sekunder lange opkald - som B.T. har hørt - fortæller de unge mennesker, at de ikke kender den livløse dreng, men helt tilfældigt har fundet ham på gaden liggende med »ansigtet ned i jorden«.

Fakta SAGEN KORT Københavns Politi ankommer til lejligheden på Østerbro kl. 22.15 lørdag den 10. marts for at hente en 14-årig dreng, som er efterlyst af sin far. Politiet går ind i lejligheden, men har ikke mistanke om, at der foregår noget ulovligt.

»Vi er på adressen i en anden politimæssig forretning og har ikke grund til at mistænke, at der foregår noget ulovligt, eller at der på det her tidspunkt er synlige tegn på misbrug blandt de unge,« siger Riad Tolba, vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, den 13. marts til B.T.

I anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, står der, at de tilstedeværende i lejligheden – alle mellem 14 og 18 år – er påvirkede af euforiserende stoffer.

Den 40-årige kvinde, som bor i lejligheden og er tiltalt i sagen, fortæller politiet, at hendes datter, som betjentene finder 'snorkende' i soveværelset, er o.k., men blot sover og ikke har brug for hjælp.

Tiltalte undlader at fortælle politiet, at den 14-årige dreng ligger ukontaktbar på badeværelsesgulvet.

Kl. 01.30 søndag den 11. marts ringer et af de unge mennesker fra lejligheden til alarmcentralen. Kl. 01.35 ankommer ambulancen og finder den 14-årige dreng livløs på gaden. De giver førstehjælp, men forgæves. Han erklæres død kl. 02.16.

Den 14-årige pige bliver først fundet af politiet kl. 03.10, da de retter henvendelse til tiltalte i lejligheden, efter drengen er erklæret død på Rigshospitalet.

En ambulance ankommer kl. 03.30 og kører pigen til Rigshospitalet. Hun har haft langvarigt hjertestop og pådraget sig en alvorlig hjerneskade. Hun er fortsat i koma.

I opkaldet siger den ene af personerne, at det drejer sig om »en ca. 14-årig dreng«, der kan være faldet ud fra opgangen, men at der ikke er noget blod.

Drengene taler hurtigt, og man fornemmer panikken i deres stemmer. Sygeplejersken på alarmcentralen spørger, om den 14-årige trækker vejret, hvorefter man kan høre, at de undersøger den livløse krop og kort tid efter svarer: »Der er ingen reaktion«.

»Det skal gå stærkt«

En taxachauffør ser de unge mennesker med den unge livløse dreng og overtager telefonen. Han fortæller sygeplejersken: »Han trækker vejret meget lidt«. Herefter fortæller han, at den 14-årige har kastet op, inden han formaner: »Det skal gå stærkt«.

Herefter siger taxachaufføren, at den 14-åriges brystkasse bevæger sig »meget lidt«, men at der ikke er nogen reaktion, når sygeplejersken beder dem om at smertepåvirke den 14-årige dreng ved at presse knoerne hårdt ned i drengens brystkasse.

Taxachaufføren påbegynder hjertemassage, og på optagelserne kan man høre nogle tørre og rallende gurglelyde, når håndfladerne presses ned mod brystbenet.

Efter fire minutter og 21 sekunder fortæller drengene, at de var på vej hjem fra byen, da de fandt den 14-årige dreng. Sygeplejersken spørger, om der er fest i opgangen, han ligger foran, hvortil de svarer: »Der er helt dødt på gaden. Der er ingen åbne vinduer i opgangen«.

I anklageskriftet mod den 40-årige kvinde, der bor i den opgang, som den 14-årige dreng ligger foran, står der, at drengene omkring kl. 01.20 bærer den 14-årige dreng ned fra lejligheden og lægger ham på gaden.

Det var ude foran denne opgang på Østerbro i København, at ambulanceredderne fandt den 14-årige dreng livløs natten til søndag den 11. marts. Hans liv stod ikke til at redde. Foto: privat Vis mere Det var ude foran denne opgang på Østerbro i København, at ambulanceredderne fandt den 14-årige dreng livløs natten til søndag den 11. marts. Hans liv stod ikke til at redde. Foto: privat

Det fremgår ikke i anklageskriftet mod kvinden, at drengene fortæller en anden historie til alarmcentralen, end den, der reelt har udspillet sig den pågældende aften oppe i lejligheden, hvor den 14-årige dreng i timerne op til alarmcentralopkaldet har ligget hjælpeløs og forladt på badeværelset.

I anklageskriftet står der endvidere, at den 40-årige kvinde »tilskyndede og opfordrede« de øvrige tilstedeværende i lejligheden, der alle var 14-18 år, til at undlade at give oplysninger om sagens alvor til politiet.

»Formentlig død på gaden«

Fem minutter og 30 sekunder inde i alarmcentralopkaldet siger taxachaufføren, at den 14-årige dreng har en puls. Sygeplejersken siger, de skal fortsætte med at give hjertemassage, og at ambulancen snart er fremme. Den ankommer kl. 01.35.

Politiet har endnu ikke oplyst den 14-åriges eksakte dødstidspunkt og kan derfor ikke med sikkerhed sige, om han var død i det øjeblik, han blev båret ned fra lejligheden og lagt på gaden. Det var han »formentlig«, siger senioranklager i Advokatur for Personfarlig Kriminalitet ved Københavns Politi Søren Harbo. For at være sikker, har politiet »forelagt det for retsmedicinsk institut for at få dødstidspunktet præciseret yderligere«, oplyser Søren Harbo til B.T.

Fakta DØDSLEJLIGHEDEN PÅ ØSTERBRO B.T. har siden marts dækket sagen og vil i den kommende tid gå til bunds i, hvad der reelt skete i lejligheden på Østerbro før og efter den skæbnesvangre nat den 11. marts 2018. I løbet af de næste dage og uger vil B.T. kigge på myndighedernes rolle og ageren i sagen og se på, om tragedien, der kostede en 14-årig dreng livet og lagde en anden 14-årig i koma, kunne have været undgået.

Havde kernetemperatur på 31,8 grader

I en udtalelse fra overlæge og teamleder på traumecentret på Rigshospitalet, der fik den 14-årige dreng ind den pågældende aften, fremgår det, at den 14-åriges kropstemperatur var faldet markant:

»Ved indbringelsen blev der målt en kernetemperatur på 31,8 grader celcius, og der blev målt et højt indhold af kalium, hvilket var en indikation for, at døden var indtrådt,« står der i en redegørelse fra politiet, som B.T. har set.

Derudover står der i redegørelsen, at overlægen bemærkede ligpletter, »hvilket altid indtræder inden for seks timer, men sjældent inden for to. Desuden har der været masseret i forbindelse med forsøget på genoplivning, hvilket må have udsat ligpletternes dannelse.«

Desuden var det overlægens vurdering, at afdøde havde været død »et godt stykke tid«, uden at han kunne tidsfastsæte det nærmere.