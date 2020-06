Forbuddet mod ophold i Nordhavn udløber som tidligere meddelt torsdag. Området kan dog lukkes igen, lyder det.

Det midlertidige opholdsforbud i et populært område i Nordhavn i København bliver ikke forlænget og udløber som tidligere meddelt torsdag klokken 18.00.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Opholdsforbuddet har omfattet Sandkaj og Göteborg Plads i Nordhavn. Siden tirsdag klokken 12.30 har borgere ikke måttet gøre ophold i området.

Der har dog været undtagelser - blandt andet har det fortsat været tilladt at færdes gennem zonen og bade fra Sandkaj. Men området har skullet forlades, når badeturen var slut.

Forbuddet blev indført, efter at mange borgere i dagene op til var strømmet til området for at nyde det gode vejr.

- Vi har de seneste dage set rigtig mange borgere, der er strømmet til området langs Sandkaj og Göteborg Plads for at nyde det gode vejr, sagde politidirektør Anne Tønnes fra Københavns Politi tirsdag i en pressemeddelelse.

- Desværre oplever vi, at der er for mange, der ikke følger sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger for at begrænse smittefaren fra Covid-19, og derfor etablerer vi nu et opholdsforbud i området.

Sammen med annonceringen af opholdsforbuddet oplyste politiet, at forbuddet ville vare til torsdag klokken 18.00.

Politiet har i mellemtiden altså ikke fundet grund til at forlænge forbuddet.

- Området er dog stadig en advarselszone, som kan blive lukket, hvis for mange tager ophold på stedet, skriver Københavns Politi på Twitter.

I København er der flere advarselszoner, hvor politiet har mulighed for at indføre opholdsforbud.

Det gælder blandt andet Kongens Have, Islands Brygge, Amager Strandpark, dele af Fælledparken og netop Göteborg Plads i Nordhavn.

Tidligere har Københavns Politi også indført forbud mod ophold på Islands Brygge, der - ligesom Nordhavn - tiltrækker mange mennesker.

I Sønderjylland har der på Rømø også tidligere været indført et forbud mod ophold. Det gjaldt for et område ved Lakolk Butikscenter.

/ritzau/