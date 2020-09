På grund af et højt antal coronasmittede har Københavns Politi valgt at forlænge opholdsforbud.

Københavns Politi forlænger opholdsforbud i Kødbyen og Nørrebroparken frem til 30. september. Opholdsforbuddet er gældende i tidsrummet fra klokken 22-02.

- Vi befinder os fortsat i en alvorlig situation med høje smittetal. Derfor er det nødvendigt at fastholde stramningerne i de pågældende områder, så vi undgår, at folk stimler sammen med risiko for smittespredning, siger politidirektør Anne Tønnes i en pressemeddelelse.

Området Kødbyen på Vesterbro i København rummer en række restauranter, barer og værtshuse.

Disse skal på grund af de gældende coronarestriktioner lukke klokken 22. For at forhindre sammenstimlen på områderne udenfor har politiet derfor indført opholdsforbud.

Der er også opholdsforbud i dele af Nørrebroparken på Nørrebro i København, hvor der efter politiets vurdering er risiko for at folk vil stimle sammen som alternativ til det lukkede natteliv.

- Jeg vil gerne appellere til, at alle tager ansvaret på sig og springer festlighederne over og går hjem, når byen lukker klokken 22, siger Anne Tønnes i pressemeddelelsen.

Ud over de egentlige forbudszoner har politiet etableret en række såkaldte advarselszoner i København. Zonerne er områder, hvor politiet holder et særligt vågent øje, og hvor der traditionelt er mange mennesker i nattelivet.

Det drejer sig blandt andet om Gothersgade ved Kongens Nytorv, hvor der ligger stribevis af beværtninger, Islands Brygge, dele af Fælledparken, Dronning Louises Bro, Vestergade, Göteborg Plads og området ved Sandkaj.

