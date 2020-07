En noget usædvanligt optrin fandt tidligt torsdag morgen sted foran et hotel i Aarhus.

Det endte med, at en betjent blev trukket efter en bil, der blev ført af en nøgen kvinde.

Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Det var klokken 06:54, at politikredsen modtog en anmeldelse om, at der var uro foran et hotel på Rytoften i bydelen Hasle.

'En nøgen kvinde løb rundt og skreg efter et voldsomt skænderi med en mand,' lyder det i døgnrapporten.

Da politiet kom frem, traf de en 29-årige mand, der havde flere skrammer og kradsemærker.

'Mens han var ved at blive sigtet for at forstyrre den offentlige orden, kom den 30-årige kvinde pludseligt kørende ud fra hotellets p-plads. Bortset fra en åben skjorte sad hun helt nøgen bag rattet,' oplyser politiet.



Betjentene placerede sig foran bilen og signalerede, at kvinden skulle standse, men hun fortsatte kørslen, så politifolkene måtte springe til side.

'En betjent fik fat i kvindens arm, men det stoppede hende heller ikke. I stedet accelererede hun, så betjenten blev trukket lidt hen af vejen, inden han slap sit greb,' oplyses det.



Patruljen hoppede derefter ind i deres bil og kort efter indhentet og standset kvinden.



Da hun blev anholdt, var den 30-årige kvinde, ifølge politiet, tydeligt påvirket af både stoffer og alkohol.

Hun er nu blevet sigtet for en lang række forseelser, som ikke at efterkomme politiets anvisninger, vold mod polititjenestemand, narkokørsel, spritkørsel, kørsel over for rødt lys, manglende tegngivning i trafikken og forstyrrelse af den offentlige orden.

På det hotelværelse, som parret havde lejet, var der kastet flere ting rundt, og inventar for flere tusinde kroner var ifølge politiet ødelagt.

Derfor blev både kvinden og manden også sigtet for hærværk, og de kan se frem til et erstatningskrav fra hotellet.

På værelset fandt politiet nogle ulovlige piller, og parret blev derfor også sigtet for besiddelse euforiserende stoffer.