I sidste øjeblik må Bagmandspolitiet næsten halvere beløb i stor bedragerisag mod Dansk Reklame Film.

Det knager og brager i fundamentet under en stort anlagt straffesag om groft bedrageri begået i forbindelse med salg af biografreklamer.

I Retten på Frederiksberg handlede tiltalen for blot to uger siden, da sagen gik i gang, om 91 millioner kroner. Men under et retsmøde sent torsdag står til klart, at tallet slet ikke holder.

Bagmandspolitiet er parat til at reducere tiltalen til omkring 57 millioner kroner, viser det sig lidt før klokken 19.

I retsmødet angriber én af forsvarerne forløbet og kritiserer Bagmandspolitiet for ikke at foretaget en egentlig efterforskning.

Heller ikke retsformanden, der sidder på podiet med to domsmænd, er fornøjet:

- Det hører ikke til dagens orden, at et anklageskrift om godt 90 millioner undervejs ryger ned på cirka 60 millioner, siger dommer Dan Bjerring.

Anklager Louise Pitzner-Schmidt fra Bagmandspolitiet er klar med en undskyldning:

- Jeg medgiver, at nedskrivningen skulle have været sket tidligere, det er stærkt beklageligt, siger hun blandt andet.

Sagen begyndte, da Dansk Reklame Film A/S i 2018 slog alarm om, at det i forbindelse med et direktørskifte var blevet opdaget, at der var sket manipulation med data i it-systemet.

I en række biografkampagner havde kunderne ikke fået, hvad de havde betalt for, hed det.

Derfor betalte Dansk Reklame Film A/S i alt 95 millioner kroner til kunderne som kompensation, fremgik det af en pressemeddelelse.

Selskabet gik til politiet med sagen, men Bagmandspolitiet endte med at rejse tiltale både mod tre tidligere ansatte og selskabet.

Beløbet blev fastsat til 91 millioner for selskabet og for to medarbejdere. For en tredje persons vedkommende lød tiltalen oprindeligt på 75 millioner kroner. Det beløb er torsdag aften blevet reduceret til 45 millioner kroner.

Problemet er tilsyneladende, at politiet er gået ud fra, at kompensationsbeløbene stort set rimer med det, som kunderne skal være blevet bedraget for. Men Dansk Reklame Film har givet kunderne mere end rigeligt - der er sket overkompensation.

I retsmødet bølger diskussionen frem og tilbage om usikkerhederne og om manglen på bevis.

To gange nul er temaet i et indlæg fra advokat Anders Neméth:

- Jeg har aldrig i mine 25 år i denne branche haft en diskussion, hvor anklagemyndigheden rejser tiltale for næsten 100 millioner kroner og fører nul af de påståede forurettede og nul af de bilag, der relaterer sig til den påståede forbrydelse, siger han.

Forsvareren siger, at sagens mangler er så tydelige, at han bare skal bruge ét minut på sin afsluttende tale til retten.

Den og de øvrige aktørers afsluttende indlæg kan høres 7. juni.

Dansk Reklame Film har udtrykt stor forundring over at være havnet i fedtefadet som tiltalt og forlanger ligesom de tre mænd frifindelse.

/ritzau/