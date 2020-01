En 24-årig mand, som blev stukket med kniv i opgør, er frisk nok til at blive stillet for en dommer fredag.

Et opgør mellem to grupper på tankstationen Circle K på Allégade i Horsens endte torsdag aften med knivstikkeri og forsøg på bevidst påkørsel.

Det fortæller politikommissær Jens Møller fra Sydøstjyllands Politi.

En 24-årig mand blev stukket med en kniv, men er ikke mere alvorligt såret, end han kan møde i Retten i Horsens fredag. Her ventes en anklager at kræve ham varetægtsfængslet.

Ifølge politiet forsøgte den 24-årige at påkøre to mænd fra den anden gruppe efter knivstikkeriet.

- To grupper mødes i to forskellige biler på tankstationen - formodentlig tilfældigt. De har et eller andet kørende mellem sig. Det gør, at der sker nogle forskellige ting.

- Den ene gruppe angriber den anden, og en person (den 24-årige, red.) bliver tildelt nogle knivstik, da han sidder i den anden bil, siger Jens Møller.

Efterfølgende forsøger den 24-årige at køre to mænd fra den anden gruppe ned.

- De må så springe for livet, siger Jens Møller.

De to mænd vil politiet nu gerne have fat i. Kommissæren oplyser, at politiet har deres navne og adresser, så han opfordrer dem til selv at melde sig.

- Vi kender dem godt. De kan lige så godt melde sig, for vi ved, hvem de er. De er kendt fra det kriminelle miljø i området, siger han.

Politiet har endnu ikke det fulde overblik over, hvor mange der var på stedet torsdag aften fra de forskellige grupper.

- Vi er ikke helt der endnu, hvor vi kan sige, hvor mange der har deltaget, siger Jens Møller.

/ritzau/