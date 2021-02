53-årig idømmes dom til psykiatrisk behandling, mens 41-årig idømmes fængsel for at opfordre til angreb.

En 41-årig mand skal i fængsel i et år og tre måneder for at have opfordret en psykisk syg mand til at angribe partistifter Rasmus Paludan med en kniv.

Dommen er mandag eftermiddag afsagt ved Retten i Aarhus.

Manden, der førte kniven, er idømt dom til psykiatrisk behandling på ubestemt tid.

De to mænd blev tidligere på dagen fundet skyldige i henholdsvis forsøg på grov vold og medvirken til samme.

De blev frifundet for den mere alvorlige anklage om drabsforsøg.

Angrebsforsøget mod Rasmus Paludan fandt sted på grundlovsdag sidste år i det vestlige Aarhus.

/ritzau/