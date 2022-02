To pantbelagt dåser og en omgang tape.

Det var, hvad en flaskesamler fra Odense skulle bruge for at få udbetalt uberettiget flaskepant i Netto.

Og nu er flaskesamleren, en mand på 77 år, dømt ved Retten i Odense for at have snydt sig til pant.

Det skriver Fyens.dk.

Manden havde på kreativ vis tapet to pantbelagte dåser sammen og kunne på den måde få registeret flere dåser, end han i virkeligheden havde.

Den manøvre udførte han intet mindre end 324 gange fordelt over 11 dage i perioden fra 20. december 2020 til 3. januar 2021 i en flaskeautomat i Netto på Benediktsgade i Odense.

Det fremgår af domsudskriften, at tabet for Netto lyder på 162 kroner.

Ifølge Fyens.dk forklarede manden under retssagen, at han i 20 år har været flaskesamler, og at han i gennemsnit tjener mellem 1.300 og 1.500 kroner om måneden på at samle tomme falske og dåser.

Det er panten, der giver ham smør på brødet, og han supplerer desuden med at skralde i containere, lød det.

Den 77-årig er ikke tidligere straffet. I Retten i Odense fik han en straf på fire dagbøder af hver 125 kroner, det vil sige samlet 500 kroner i bøde.