Nytårsaften og -nat er per tradition det travleste døgn på året for Hovedstadens Beredskab. Nytårsaften 2018 blev ingen undtagelse. Tværtimod.

I år måtte brandfolkene i København rykke ud flere gange, og til flere alvorlige hændelser, end de rykkede ud til sidste nytårsaften, oplyser Hovedstadens Beredskab.



»Vi har desværre i år oplevet en stigende tendens til, at man skyder fyrværkeri af mod bygninger. Det dybt uforsvarligt og har desværre medført skade på flere lejligheder,« fortæller operationschef Tim Ole Simonsen.



Hovedstadens Beredskab er blevet tilkaldt til flere brande i beboelsesejendomme.

Udbrændte biler ved Otto Krabbes Plads på Vesterbro i København. 1. januar 2019.

På Nørrebro bredte en brand på en altan sig til flere altaner og lejligheder, mens to villaer i Valby blev kraftigt brandskadet.

Flere udrykninger

På landsplan melder Danske Beredskaber om, at det seneste døgn har krævet i alt 505 udrykninger.

På en normal nytårsaften forventes omkring 400 udrykninger, så nytårsaften 2018 vil gå over i historien som en ualmindelig travl dag for de omkring 1.800 brandfolk, der var på vagt over hele landet.

Det milde vejr lokkede nytårsaften mange mennesker på gaden og store mængder nytårskrudt blev fyret af.

Beredskabet melder derfor også om et stort antal mindre brande i form af bål på gaden, ild i containere og ild i biler.



Udover travlhed oplevede brandmænd også i år at blive beskudt med fyrværkeri. I 11 tilfælde blev fyrværkeri skudt af mod brandfolkene, mens de arbejdede, oplyser Danske Beredskaber.

Sidste nytårsaften blev brandfolk beskudt med fyrværkeri omkring 20 gange i løbet af nytårsaften- og nat.

»Det er vores vurdering at der primært er tale om meget unge mennesker, der har misforstået, hvordan man fejrer nytår,« siger Tim Ole Simonsen.

»Det er helt utilstedeligt, at man udsætter vores medarbejdere for denne fare. Vi har et utroligt tæt samarbejde med politiet om at forebygge og forhindre disse hændelser.«



Ingen brandfolk kom til skade nytårsnat.