Københavns Byret idømte torsdag hovedmanden bag Operation Greed, Naveed Anwar, syv års fængsel og en bøde på 175 millioner kroner for sin rolle i den store svindelsag.

Til TV 2 udtaler han sig nu for første gang.

Naveed Anwar var ikke til stede, da dommen blev afsagt - i stedet kom det i retten frem, at han onsdag rejste til Barcelona. Noget, der bestemt ikke er noget mistænkeligt i, hvis du spørger ham.

»Jeg skulle have været her i sidste uge – så får jeg ondt i ryggen. Så jeg havde planlagt at skulle rejse. Så var jeg sammen med advokaten, som siger: 'Du skal frifindes, du kan sagtens tage afsted. Der er ingen grund til, at du er her. Der er ikke mødepligt,'« fortæller han til TV 2 og fortsætter:

»Så siger jeg fint, jeg fortæller ham, at jeg har købt tur-retur-billet og kommer tilbage mandag. Så fortæller han mig, at det er der ikke noget galt i. Så jeg synes, det er et underligt spørgsmål, du stiller mig om, hvorfor jeg tager afsted. Jeg har overhovedet ikke gjort noget forkert og regner med at blive frifundet.«

Ifølge Naveed Anwar er der altså bare tale om en ferie i den spanske storby, hvorfor han da også forsikrer TV 2s journalist om, at han »selvfølgelig« vil vende retur til Danmark inden længe.

Selv mener han dog, at han står helt uden skyld og er blevet udsat for et komplot. Derfor har han valgt at anke dommen.

Operation Greed har været under behandling af Københavns Byret i mere end tre år og seks måneder.

Sagen omhandler en fakturafabrik, hvor der ifølge politiet blev produceret flere end 5000 falske fakturaer til firmaer, der havde udført sort arbejde.

Tiltalen er rettet mod 17 mænd og tre selskaber, og drejer sig om hvidvask af 452 millioner kroner og om skatte- og momssvindel for næsten 300 millioner kroner.

Da det første retsmøde fandt sted i december 2018, regnede anklagerne med, at der skulle bruges 77 retsmøder. Sådan gik det ikke.

I alt har der været nemlig været afholdt 153 retsmøder, samt fem retsmøder alene om varetægtsfængsling.