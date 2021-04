En patruljevogn gjorde sig en noget usædvanlig opdagelse fredag aften.

Bilen kørte rundt i et boligkvarter i Viby uden for Aarhus, da betjentene studsede over en elektrisk ladcykel, der holdt parkeret.

»De kommer helt tilfældigt kørende og bemærker, at ladcyklen holder på en lidt opsigtsvækkende måde, og derfor beslutter de at undersøge den« fortæller vagtchefen ved Østjyllands Politi, Jens Røndberg.

Den beslutning viste sig at være med god grund, for da betjentene kiggede ned i den trækasse, som sidder forrest på ladcyklen, fandt de flere våben.

I vognen lå nemlig tre macheter og en pistol, fortæller vagtchefen.

»Cyklen stod ude i den fri natur, kan man sige. Vi ved ikke, hvem ejermanden er, men vi har selvfølgelig beslaglagt våbene og derudover også to scootere og ladcyklen,« fortæller Jens Røndberg.

Herefter blev politiets teknikere tilkaldt til området for at sikre eventuelle spor. Politiet skal nu i gang med at undersøge, om der er fingeraftryk på våbene eller cyklen, som kan lede politiet på sporet af den eller de potentielle ejermænd.

En machete er en form for kniv med et langt og bredt blad, der typisk er mellem 30 og 45 centimeter langt.