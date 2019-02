En mand i Bellinge blev natten til søndag sprøjtet i ansigtet med peberspray, da han opdagede to indbrudstyve.

Klokken lidt i to natten til søndag vågnede en 51-årig mand, da han kunne høre personer rumstere uden for vinduet på hans bolig på Flittig Lise Vej i Bellinge.

- Han kan høre nogen luske rundt udenfor, så han drister sig til at stikke hovedet ud af badeværelsesvinduet. Der står to mænd og lyser med en lommelygte. Han spørger dem, hvad de laver på hans grund midt om natten. De kvitterer med at sprøjte ham i ansigtet med en peberspray, og derefter stikker de af.

Det siger Thomas Bentsen, vagthavende ved Fyns Politi, ifølge TV2 Fyn.

De to mænd beskrives som 25 til 30 år og 175-180 centimeter høje og iført mørkt tøj.

- Vi har haft hundene ude og kigge efter dem. Vi har en idé om, at de kørt derfra i bil, så hvis nogen har bemærket en bil i det tidsrum ude omkring Flittig Lise Vej, så kunne det være interessant for os at vide, siger Thomas Bentsen.

Peberspray sidestilles med grov vold

Den 51-årige beboer følte stærkt ubehag, efter at have fået pebersprayen i øjnene. Han har ikke modtaget behandling, da eneste kur, ifølge Thomas Bentsen, er at skylle øjnene grundigt med vand.

Thomas Bentsen understreger, at brug af peberspray - uden at der er tale om selvforsvar - sidestilles med grov vold, som har en straframme på op til seks års fængsel.

Hvis du har oplysninger i sagen, kan Fyns Politi kontaktes på telefon 114.