Den gode nyhed først: Det kan blive helt op til 20 grader i løbet af fredagen. Den dårlige nyhed er, at det langt fra er alle, der får fornøjelsen af de varmere temperaturer.

»Der vil i hvert fald være en forskel,« konstaterer Henning Gisselø, vagtchef hos DMI.

Vi lægger ud i den sydvestlige del af landet, for det er her, der ikke bliver så meget at lune sig ved i løbet af dagen. Allerede fra den tidlige morgenstund vil der være mange skyer med regn – og endda også torden.

»Og det bliver ved at med at ligge dernede faktisk hele dagen med skyer og byger og nok især i Sønderjylland. Temperaturerne bliver på 10-13 grader,« siger Henning Gisselø.

Omvendt tegner billedet sig fo resten af danskerne.

Det er her man kan gøre sig forhåbninger om en rigtig forårsdag med noget højere varmegrader.

»I resten af landet bliver det mere behageligt og noget lunere med sol i perioder. Temperaturer når op på 15-20 grader,« siger Henning Gisselø fra DMI.

Han tilføjer, at jo længere øst på, man kommer, jo højere er sandsynligheden for sol. Samtidig kommer der på samme måde næppe meget regn på Sjælland og Bornholm.

Og det er med at nyde fredagens vejr, lyder opfordringen samtidig.

»Fredag bliver den klart pæneste dag inden for den næste uges tid, så det er med få komme ud af lejligheder og huse i dag. Man skal ikke udskyde det, for det er i dag bliver klart den bedste dag i kristihimmelfartsferien,« siger Henning Gisselø fra DMI.

Allerede lørdag slår vejret om til en periode med ustadigt vejr, hvor det altså bliver en blandet omgang med et konstant mix af sol, skyer og regn.

»Her vil makstemperaturen være omkring 15 grader, og der bliver ikke noget med 20 grader, som i dag. Der bliver også mere blæsende, så det vil endda føles køligere,« lyder det fra meteorologen.