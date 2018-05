En 48-årig mand skal i fængsel for overgreb på sin nevø, niece og deres venner. Han nægter sig skyldig.

Odense. En 48-årig mand er ved Retten i Odense blevet idømt syv års fængsel for omfattende seksuelt misbrug af seks børn.

Det oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev dømt for ni forskellige forhold om misbrug af de seks børn.

Værst gik det ud over den dømtes nevø. Han var fem år, da misbruget begyndte, og det stod på i de næste ti år. Drengen blev udsat for adskillige overgreb og i tre tilfælde blev han udsat for analt samleje.

Mandens niece blev udsat for anden kønslig omgang end samleje, da hun var 9-10 år gammel.

Desuden forgreb den 48-årig sige på fire kammerater til nevøen og niecen. De var i alderen 8-14 år, da de blev udsat for anden kønslig omgang end samleje og flere tilfælde af blufærdighedskrænkelser.

Overgrebene blev opdaget, da nevøen fortalte om det til en ven i Litauen, som han havde kontakt med over internettet.

Da vennen forstod, at noget var helt galt, henvendte han sig til de danske myndigheder, som derefter gik ind i sagen

Ifølge mediet fyens.dk har manden gennem hele sagen nægtet sig skyldig, og han overvejer nu, om han vil anke dommen til landsretten.

- Det er en streng straf, siger hans forsvarer, advokat Jens Lykke Gregersen, til fyens.dk.

- Nu skal vi se dommens præmisser, og så vurderer vi i hvilket omfang, den kan ændres ved en eventuel ankesag. Syv år er lang tid, og praksis ligger ikke helt fast på området.

Anklagerfuldmægtig Stephanie Elisabeth Pedersen fra Fyns Politi er tilfreds med dommen.

- At gerningsmanden er afsløret og nu får sin straf, har enorm betydning for de børn, han har misbrugt. Det ændrer selvfølgelig ikke ved det, de har været udsat for, men det giver dem forhåbentlig mulighed for at komme godt videre med deres liv, udtaler hun i pressemeddelelsen.

/ritzau/