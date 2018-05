En 48-årig mand er ved Retten i Odense blevet idømt syv års fængsel for omfattende seksuelt misbrug af seks børn. Han nægter sig skyldig.

Det oplyser Anklagemyndigheden ved Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Manden, der er fra Brobyværk, har misbrugt børnene ni gange gennem ti år.

Værst er det gået ud over den dømtes nevø, som han misbrugte første gang, da han var blot fem år. Det fortsatte frem til nevøen fyldte 15. Den 48-årige er dømt for i alt tre tilfælde af analt samleje og et forsøg på analt samleje med nevøen.

Han er også dømt for at have misbrugt sine niece, da hun var 9-10 år gammel samt fire kammerater til nevøen og niecen i alderen 8-14 år. Niecen og kammeraterne blev udsat for andre typer af seksuelle overgreb end voldtægt samt flere tilfælde af blufærdighedskrænkelse.

»Jeg er meget tilfreds med dommen i dag. At gerningsmanden er afsløret og nu får sin straf har enorm betydning for de børn, han har misbrugt. Det ændrer selvfølgelig ikke ved det, de har været udsat for, men det giver dem forhåbentlig mulighed for at komme godt videre med deres liv, siger anklagerfuldmægtig Stephanie Elisabeth Pedersen fra Fyns Politi.

Det lykkedes at opdage overgrebene, fordi nevøen fortalte om dem til en ven i Litauen. Vennen henvendte sig efterfølgende til de danske myndigheder, der gik ind i sagen.

Den 48-årige har under hele sagen nægtet sig skyldig, og har nu 14 dage til at overveje, om han vil anke til landsretten.

»Det er en streng straf. Nu skal vi se dommens præmisser, og så vurderer vi i hvilket omfang, den kan ændres ved en eventuel ankesag. Syv år er lang tid, og praksis ligger ikke helt fast på området.,« siger den 48-åriges forsvarer, Jens Lykke Gregersen, til Fyens Stiftstidende.

Retsformanden læste ikke præmisserne for dommen op i retten, og derfor er det endnu uvist, hvad dommeren har lagt vægt på.

Der er fremsat et krav om erstatning på i alt 400.000 kroner til børnene.