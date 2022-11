Lyt til artiklen

Et ubehageligt syn har mødt flere ansatte på Roskilde Universitet.

På vej hjem fra arbejde har en blotter blottet sig for dem på parkeringspladsen P3.

Det fremgik af en intern mail mandag - og nu deler Midt- og Vestsjællands Politi flere detaljer om sagen.

De har modtaget fem anmeldelser fra universitetet om en blotter på spil.

Og blotteren har ikke bare blottet sig. Anmeldelserne, politiet har modtaget, fortæller om, hvordan en cirka 20-årig mand i en bil kører hen i nærheden af kvinderne for så åbenlyst at røre ved sig selv og onanerer foran dem, så de tydeligt kan se det.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

De har nu indledt en efterforskning i et forsøg på at få identificeret den mistænkte, så han kan »sigtes og afhøres til sagerne om overtrædelse af straffelovens bestemmelser om blufærdighedskrænkelse«.

I mandagens mail fra Roskilde Universitet, som B.T. kom i besiddelse af, opfordrede universitetets ledelse ansatte til ikke at færdes alene på parkeringspladsen.

De skrev også, at de har nu set sig nødsaget til at indsætte en såkaldt tryghedsvagt, der vil være til stede på parkeringspladsen i tidsrummet 14-18, hvor medarbejderne tager hjem.

»Vi oplyser dette, fordi alle skal have mulighed for at passe på sig selv, indtil der er ro på,« skrev de.