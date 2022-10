Lyt til artiklen

Hvis han blev opdaget i et forsøg på at begå indbrud, ville han lyve og sige, at han ledte efter Louise.

Den manøvre har en 32-årig mand foretaget sig adskillige gange.

Siden blev han i offentligheden omtalt som Louise-manden – eller Paderup-manden – men i september 2021 gik den ikke længere.

Her blev han overrasket midt i et indbrud og siden anholdt. Nu er han dømt for adskillige indbrud, oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

»Den 32-årige har skabt stor utryghed blandt mange borgere ved at gå ind i deres private hjem og stjæle fra dem på den måde, og jeg er tilfreds med, at han nu har fået en foranstaltningsdom uden længstetid.«

»Efterforskerne har gjort et rigtig godt stykke arbejde med at kæde de mange sager sammen, og det var medvirkende til, at han kunne blive dømt for en række forhold,« siger senioranklager Jakob Beyer.

Den 32-årige er kendt skyldig i mere end 50 indbrud begået i Randers- og Aarhus-området samt flere tilfælde af vold og trusler begået mod medarbejdere på den institution, hvor han har været anbragt.

Han er nu blevet idømt anbringelse på en sikret afdeling for personer med vidtgående psykiske handicap.

Politiet oplyser, at den 32-åriges fremgangsmåde var den samme. Han gik rundt i boligområder og tog i døre. Og hvis der ikke var låst, gik han ind og stjal kontanter eller værdier for et mindre beløb.

Og blev han opdaget, foregav han at lede efter 'Louise'.

Da han blev anholdt, mistænkte politiet, at han stod bag en række andre indbrud, hvilket retten altså fandt bevist.

Baggrunden for, at den 32-årige er blevet dømt til anbringelse, er, at han af Retslægerådet blev erklæret sindssyg i gerningsøjeblikket og mentalt retarderet.

Han er dømt for lignende indbrudsforhold tilbage i 2018.