Ankalgemyndigheden har rejst tiltale i straffesagen mod det omstridte vognmandsfirma Kurt Beier.

Syd- og Sønderjyllands Politi skriver i en pressemeddelelse, at de 'har valgt at rejse tiltale mod Kurt Beier Transport og »ledende personer« i selskabet'.

Kurt Beier bliver til gengæld ikke tiltalt for menneskehandel, som der ellers også var tale om.

Tiltalen udspringer af en anmeldelse fra Socialstyrelsen, Center Mod Menneskehandel, fra oktober 2018, hvor det kom frem, at firmaet havde ansat op mod 200 filippinere, der levede under kummerlige forhold i Padborg.

Dengang fortalte filippinerne blandt andet, hvordan de boede bag pigtråd i containere og trailere, sov på skummadrasser bag i lastvogne, lavede mad udenfor og deltes om fire toiletter.

Filippinerne skulle heller ikke have haft adgang til lægehjælp eller være omfattet af sygesikringer, og ifølge Fagbladet 3F skulle de have været ansat på kontrakter til cirka 6.800 kroner om måneden.

Syd- og Sønderjyllands Politi modtog anmeldelsen 16. oktober 2018. 14 dage senere foretog politikredsen en undersøgelse af forholdene på Lejrvejen i Padborg.

Ifølge politiet har deres efterforskning fokuseret på at klarlægge selskabets ejerforhold og økonomi, chaufførernes ansættelseskontrakter, boligforholdene for de ansatte, lønudbetalinger og koncernens aktiviteter i Polen.

Politiet afhørte ved sagens opstart 30 chauffører fra Filippinerne og Sri Lanka. Der er også afhørt en række andre personer ansat i virksomheden eller med tilknytning til virksomheden. Anklagemyndigheden foretog tidligt i forløbet afhøringer af 25 af de udenlandske chauffører med henblik på at sikre deres forklaringer, inden de udrejste.

Statsadvokaten har 1. juli droppet at påtale Kurt Beier for menneskehandel, men anklagemyndigheden har altså vurderet, at der er beviser nok til en tiltale for åger, som er, når man udnytter en anden persons betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder til at opnå en ydelse, der står i væsentligt misforhold til ydelsen.

Anklagemyndigheden har desuden rejst tiltale for overtrædelse af udlændingelovens § 59, byggeloven, bygningsreglementet, bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger og bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter.

Anklagemyndigheden vil under sagen nedlægge påstand om fængselsstraf og konfiskation af det økonomiske udbytte. Straffesagen er endnu ikke berammet ved byretten.

De tiltalte har ikke ønsket at lade sig afhøre i sagen. Hvis de bliver kendt skyldige, lyder straffen på op mod seks år i fængsel.

Kurt Beier døde i 2018. Det er hans bøn, der siden 2014 har drevet selskabet.