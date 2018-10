Den omstridte overlæge Svend Lings vil anke den dom på 40 dages betinget fængsel, som han fik i sidste uge.

Selv om den betingede dom indebærer, at han slipper for at komme i fængsel, såfremt han stopper med at rådgive syge om, hvordan de kan begå selvmord, er situationen »utålelig, skriver han i en e-mail til B.T.

»Hver eneste dag bliver jeg kontaktet af syge og lidende mennesker, der trygler om rådgivning. Hvilken medicin kan bruges, hvor meget skal man tage og hvordan? Som sagen står nu, er jeg tvunget til at afvise dem, da jeg ellers risikerer at blive varetægtsfængslet,« skriver Svend Lings, der dog er stoppet med at rådgive folk.

Hans forsvarer, Hanne Rahbæk, siger til Ritzau, at dommen ankes til landsretten med henblik på frifindelse.

Det centrale juridiske spørgsmål er, hvornår der er tale om rådgivning i selvmord - og dermed en overtrædelse af straffeloven.

»Er det i forbindelse med selvmord fx strafbart, at man fortæller folk, hvordan de kan gå ud på en bro eller op i et tårn og springe ud? Eller skal man køre dem derhen? Skal man være til stede og for eksempel hjælpe en, der hænger sig, med at binde et reb om halsen eller holde geværet for en der skyder sig? Eller er det nok at fortælle, hvilke piller man kan tage, som jeg har gjort,« spørger Svend Lings.

Selv siger han, at han blot har benyttet sin ytringsfrihed og fortalt, hvad alle kan læse på internettet.

Lægeetisk Nævn har vurderet, at Svend Lings' offentliggørelse af en selvmordsvejledning samt hans ordinering af medicin til syge er i strid med etiske principper, og han risikerer at blive smidt ud af Lægeforeningen.

Den kamp har Svend Lings dog opgivet at tage. Han har mistet tilliden til Lægeforeningen.

I stedet kæmper han videre for at legalisere aktiv dødshjælp.

»Det bør selvfølgelig lovliggøres, så det ikke er staten og lægerne, der bestemmer, hvordan man skal dø, men en selv. Derfor har vi lagt et lovforslag frem på Borgerforslag.dk,« skriver Svend Lings.

Der er dog ganske lang vej, før forslaget bliver behandlet i Folketinget.

Siden det blev offentliggjort, har det fået støtte fra 7.670 danskere.

Inden udgangen af oktober skal forslaget have nået 50.000 underskrifter, hvis politikerne skal tage stilling til det.