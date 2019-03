Advokat Harlangs mor får rettens ord for, at hun ikke juridisk kritiseres for sin håndtering af families bo.

Efter flere år med interne konflikter har Harlang-familien indgået et forlig.

Dermed ser det ud til, at en indædt familiefejde om formuen efter Frantz Harlang kan lukkes, skriver Finans.dk.

Ifølge avisen har Inge Merete Harlang, der er 93 år, ved Retten i Lyngby indgået et forlig med tre af sine fire børn, der alle sammen er voksne.

Det fjerde barn - tidligere advokat Christian Harlang, der er erklæret konkurs - er ikke en direkte part i forliget. Han har dog bistået sin mor i sagen, lyder det.

Det fremgår i forliget, at der ikke er "juridisk grundlag for at kritisere Inge Merete Harlangs dispositioner under det uskiftede bo, som hun har forvaltet siden vores fars død i 1968," skriver Finans.dk.

Samtidig lyder det, at de tre søskende ikke fremover er arvinger efter deres mor, og at de ikke vil rejse en tilsvarende sag mod hende igen.

Mediet har ikke haft mulighed for at se selve forligsteksten. Det fremgår dog af tingbogen, at der for nylig er taget pant i morens hus i Taarbæk på 6,3 millioner kroner.

Det skal angiveligt være de tre søskende, som moren har indgået forlig med, der er panthaverne, skriver Finans.dk.

Skifteretten har efterkommet familiens ønske i en afgørelse 7. februar, hvor den også bemærker, at der ikke er juridisk grundlag for at kritisere moren.

Det fremgår her, at de tre søskende bekræfter en anden dom, der blev afsagt ved Retten i Lyngby i august sidste år. Her forsøgte de at få deres mor umyndiggjort. De fik ikke medhold.

Siden hendes mand Bent Frantz Harlang døde, har Inge Merete Harlang siddet i uskiftet bo. Men i slutningen af 2015 ville hun dele boet mellem sig selv og de fire børn.

De tre søskende anmodede om, at råderetten over boet blev taget fra moren og Christian Harlang. De frygtede, at boets værdier ville blive skadet.

De tre søskende fik medhold, og en bobestyrer blev sat ind. Forliget er indgået i forbindelse med, at moren efterfølgende har tilbagekaldt ønsket om en bodeling.

Ingen af parterne har over for Finans.dk ønsket at kommentere sagen.

